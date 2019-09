Stjerne smadrer konkurrenterne i dansk VM-skuffelse

Der var aldrig tvivl om udfaldet, da australske Rohan Dennis fejede alt modstand af vejen og smadrede sine nærmeste konkurrenter ved VM i enkeltstart. Dermed forsvarede den 29-årige australier sit verdensmesterskab i enkeltstartsdisciplinen.

Inden da havde to danskere været på startrampen. Først kørte Martin Toft Madsen ud på den 54-kilometer lange enkeltstart. Han havde før enkeltstarten håbet på en placering i top-10, men den danske enkeltstartsspecialist skuffede fælt og måtte nøjes med en 29. plads.

I stedet var det belgiske stortalent og outsider til VM-titlen Remco Evenepoel hurtigst ude af starthullerne og satte bedste mellemtid af alle ved første mellemtid.

Senere rullede det danske medaljehåb Kasper Asgreen ud på den 54-kilometer lange rute, men den 24-årige dansker var allerede langt efter sin belgiske overmand fra EM i sommer ved første mellemtid.

Sidste års verdensmester i enkeltstart, Rohan Dennis, lignede derimod en mand, der var opsat på at forsvare sin titel fra i fjor. Han var hele 19 sekunder foran Evenepoel ved første mellemtid.

På dette tidspunkt havde italienske Filipo Ganna sat bedste tid i mål.

Ude på ruten var der pludselig drama, da den belgiske indehaver af timerekorden, Victor Campenaerts, var en tur i asfalten og blev efterfølgende overhalet af sin direkte konkurrent til VM-titlen Rohan Dennis.

I stedet buldrede den forsvarende australske verdensmester derudaf og fortsatte det hårde tempo på enkeltstartscyklen. Han var således over et minut hurtigere end Remco Evenepoel, der var næstbedst ved anden mellemtid.

Danske Kasper Asgreen måtte til gengæld sande, at det ikke blev til en VM-medalje i denne omgang, og ved anden mellemtid var danskeren over et minut efter en potentiel plads i medaljerne.

Kasper Asgreen måtte i mål tage sig til takke med en skuffende 17. plads og måtte dermed sande, at drømmen om VM-metal var langt fra at blive indfriet.

Anderledes stærkt kørte Remco Evenepoel, der kom i mål i foreløbig bedste tid. Den tid holdt dog ikke hele vejen for det unge belgiske stortalent, for Rohan Dennis havde ild i øjnene og mente det alvorligt.

Den australske tempospecialist fortsatte det hårde tempo helt til mål, hvor han kom i mål over et minut bedre end Evenepoel. Italienske Filipo Ganna kørte en flot enkeltstart og tog sig af bronzen.

Dermed genvandt Rohan Dennis VM i enkeltstart efter en forrygende præstation.

