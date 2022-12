Stjerne stopper: 'Tak for alt'

Hele 13 gange har Pierre Rolland kørt Tour de France, men nu er det slut.

Den 36-årige franske cykelstjerne stopper karrieren.

På flere sociale medier har han lagt en video op med teksten 'tak for alt'.

Rolland fortæller til Eurosport, at han har besluttet sig for at stoppe karrieren.

- Det bestemte skæbnen, og jeg går ikke imod det.

Hans franske hold B&B Hotels-KTM lukkede i seneste uge, da de ikke fandt en ny hovedsponsor.

Dermed var franskmanden uden hold og har i kølvandet på opløsningen af holdet valgt at stoppe.

- Jeg er glad for at afslutte min karriere med et godt niveau i stedet for at slutte bagerst i flokken og trække min elendighed i langdrag.

- Jeg følte mig stadig i stand til at klare et, to eller endda tre år, fysisk, men de var 'bonus'-år, ligesom denne 2022-sæson var i mine øjne.

Pierre Rolland vandt to Tour de France-etaper i sin karriere. Det var i 2011 og 2012. I 2011 kom han også på podiet i Paris som vinder af den hvide ungdomstrøje.

Han kørte desuden i den prikkede bjergtrøje i 2013.