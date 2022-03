Stjerne tager første sæsonsejr

Efter to andenpladser tidligere i årets Paris-Nice lykkedes det lørdag for Primoz Roglic (Jumbo-Visma) at få sin etapesejr.

På 7. etape var han først over stregen på løbets kongeetape med mål på Col de Turini. Det var samtidig slovenerens første sejr i år.

Dermed øger han også sit forspring i den samlede stilling inden søndagens afsluttende etape.

Roglic spurtede fra en mindre favoritgruppe til sidst og vandt etapen foran Daniel Felipe Martinez (Ineos) og Simon Yates (BikeExchange).

Et stort udbrud sneg sig fra start afsted på den 155 kilometer lange etape.

Her sad danskerne Mads Pedersen (Trek) og Michael Mørkøv (Quick-Step), selv om terrænet langtfra var deres livret.

Men i feltet ville favoritterne køre om etapesejren på Col de Turini, og udbruddet fik derfor aldrig lang snor.

På den 15 kilometer lange afsluttende stigning forsøgte Ineos tidligt at udfordre Roglic og slovenerens førertrøje. Adam Yates åbnede ballet og Daniel Felipe Martinez fulgte efter med angreb.

Under den sidste kilometerport sad Roglic, Martinez, Simon Yates og Nairo Quintana (Arkea) tilbage, efter at ingen for alvor kunne slippe fri trods ihærdige forsøg.

De kiggede på hinanden inden spurten, og så kom Joao Almeida (UAE Emirates) også tilbage.

Med 200 meter til mål blev spurten åbnet, og her var Roglic fuldstændig suveræn, da han let kørte fra konkurrenterne.