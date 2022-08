Stjerne tager sejren i Danmark

Det blev til en favoritsejr, da kvinderne åbnede etapeløbet Tour of Scandinavia på dansk grund.

Den levende hollandske cykellegende Marianne Vos var hurtigst i massespurten, og hun tog sin sejr nummer 243 i karrieren på landevej.

En uhørt succesfuld karriere for den 35-årige rytter, der blandt andet tæller tre VM-titler, OL-guld, tre samlede sejre i Giro d'Italia Femminile og 32 etapesejre i løbet samt senest to etapesejre i Tour de France.

Danske Amalie Dideriksen sad godt fremme i spurten, men måtte nøjes med sjettepladsen.

Marianne Vos var først over stregen på etapen i Danmark. Screendump: Discovery+

Det skandinaviske etapeløb tog sin begyndelse på Kongens Nytorv i København, hvor rytterne drog mod nord for at slutte på en rundstrækning i Helsingør.

145,6 flade kilometer på dansk asfalt, inden løbet fortsætter med en etape i Sverige onsdag og fire etaper i Norges kuperede fjeldterræn som afslutning.

Annonce:

Det var en relativt begivenhedsfattig etape langt hen ad vejen. Der blev kørt langsomt fra start, og først med omkring 60 kilometer igen begyndte der at komme lidt liv i en ellers roligt kørende front af feltet.

Her begyndte nogle af de store navne at rykke og antænde lysten til at komme i udbrud, men frygten for at miste tid på 1. etape var stor, så alle forsøg blev lukket ned.

Derfor var feltet stadig samlet, da rytterne nåede den afsluttende rundstrækning i Helsingør med 30 kilometer tilbage af etapen. Og tempoet var skruet op.

Angrebslysten var ikke stor, men en af kandidaterne til den samlede sejr, den hollandske stjerne Demi Vollering, forsøgte overraskende et par gange at komme væk.

Marianne Vos og danske Cecilie Uttrup Ludwig, som også er blandt favoritterne i løbet, var dog opmærksomme og fik neutraliseret forsøgene.

Uroen var stor i fronten, hvor Uttrup Ludwig holdt sig godt fremme for ikke at komme i problemer, hvis feltet knækkede, eller der opstod styrt.

Hun kom fint i mål med feltet, da Vos nok en gang satte sine konkurrenter på plads i en spurt.

Jonas Vingegaards vilde fysik