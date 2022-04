Stjerne tilbage efter hjertestop

Bahrain Victorious-rytteren Sonny Colbrelli er klar til at cykle igen efter sit hjertestop i Catalonien Rundt

Et cykelhold og en særlig rytter må være ekstra lykkelig i de her timer.

Den italienske stjerne Sonny Colbrelli er nemlig så småt parat til at træde i pedalerne igen, efter at han i marts kollapsede med et hjertestop.

Det oplyser Bahrain Victorious på sin hjemmeside.

'Efter Colbrellis vellykkede operation 31. marts skal den italienske rytter blive ved med at gennemgå yderligere tests. Undersøgelser har vist forbedringer, og Colbrelli kan påbegynde fritidsture og let fysisk aktivitet igen', lyder det i en pressemeddelelse.

Der er fortsat ingen meldinger om, hvad episoden kommer til at få af betydning for hans karriere. Efter ulykken fik han indopereret en hjertestarter, og det betyder formentlig, at han ikke kan køre løb i Italien igen, hvis han genoptager karrieren på højeste niveau.

Det er ikke tilladt at deltage i konkurrencesport i Italien med en indopereret hjertestarter. Det var også årsagen til, at Christian Eriksen måtte finde en ny arbejdsgiver i stedet for Inter oven på sit hjertestop.

Sonny Colbrelli jubler over sejren i Paris-Roubaix. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Colbrelli havde netop passeret målstregen på 1. etape i Catalonien Rundt - kun overgået af Michael Matthews - da hans hjerte stoppede med at slå.

Ifølge hans hold var det forårsaget af en arytmi. Han blev genoplivet med hjælp fra en defibrillator, hvorefter han blev hastet til universitetshospitalet i Girona.

- Jeg vågnede op på hospitalet og var forbundet til alle mulige sensorer. Jeg vidste ikke, hvad der kunne være sket, fortalte han, da han første gang satte ord på episoden.

- De har kigget alle mine filer fra de seneste par år igennem, og der er ingen udsving i hjerterytmen. Alt ser ud til at være i orden.

Sonny Colbrelli havde sit bedste år som professionel cykelrytter sidste år, hvor han blev noteret for otte sejre.

Naturligvis det prestigefyldte italienske mesterskab og europamesterskabet, og så især den formidable sejr i Paris-Roubaix, hvor han indsmurt i mudder spurtbesejrede Florian Vermeersch og Mathieu van der Poel på velodromen i Roubaix.