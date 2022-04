Stjerne ved bevidsthed efter fire måneder i koma

Siden 23. december har hun ligget i koma.

Men Amy Pieters, der normalt kører for cykelholdet Team SD Worx, er vågnet og er ved bevidsthed.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

'Amy Pieters' tilstand har ændret sig. Nu er hun ved bevidsthed. Det betyder, at hun kan kommunikere en lille smule nonverbalt. Amy genkender folk, og hun forstår, hvad der bliver sagt.'

'Lægerne kan endnu ikke sige, hvilke symptomer og evner, Amy Pieters vil have som et resultat af hjerneskaden,' lyder det.

Lillejuleaftensdag var den 30-årige rytter ude for et uheld i Calpe i Spanien, da hun trænede sammen med det hollandske banelandshold.

Ulykken var så voldsom, at hun måtte opereres i hovedet og siden lægges i koma med en slem hjerneskade.

I januar blev hun overflyttet med fly fra et hospital i Spanien til et i hjemlandet. Her var meldingen, at hun trak vejret selvstændigt.

Siden midten af februar har Pieters fulgt et intensivt neurorehabiliteringsprogram.

Hollænderen er mest kendt for sine resultater på banen, hvor hun tre gange har vundet VM-guld i parløb.

I 2021 vandt hun det hollandske mesterskab på landevej.