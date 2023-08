Stjerne vraget: Tog rasende i byen

Luke Rowe måtte afreagere, da han fik at vide, at han ikke blev udtaget til Vuelta a España

En flaske vin og en bytur hjalp Luke Rowe med at komme over, at han ikke blev udtaget til Vuelta a España.

Det siger han i sin podcast med holdkammeraten Geraint Thomas, Watts Occuring.

- Jeg åbnede en flaske vin og drak den med min kone. Så tog jeg i byen, gav den hele armen, kom tilbage tidligt om morgenen og havde tømmermænd i en dag.

Ineos-rytteren fastslår dog, at det ikke nytter noget at brokke sig mere over det.

- Næste eftermiddag tænkte jeg så også: 'Okay, nok er nok. Nu skal vi videre,' siger han i podcasten.

Luke Rowe på enkelstarten i Tour de France 2021. Foto: Claus Bonnerup

Rimeligt fucking skuffet

Der var en grund til, at Rowe tog alkoholen til brug.

Vueltaen var Rowes helt store mål for sæsonen, så da han ikke blev udtaget, blev han rasende og måtte afreagere.

- Jeg er rimeligt fucking skuffet, siger han.

- Jeg gik 'all in' for at være med i Vueltaen. De seneste fire måneder har jeg kun arbejdet mod det. Jeg har kørt og trænet godt, og alle signalerne pegede i den rigtige retning.

- Måske var jeg naiv. Måske troede jeg, at jeg var tættere på, end jeg egentlig var.

Luke Rowe vil i podcasten ikke afsløre, hvilket program han har, og hvilke løb han så skal køre. Men han mener, det er det 'næstbedste' program, han kunne have haft.

Ineos Grenadiers har udtaget Geraint Thomas, Laurens de Plus, Filippo Ganna, Thymen Arensman, Omar Fraile, Egan Bernal, Kim Heiduk og Jonathan Castroviejo til Vueltaen, der starter lørdag.

Luke Rowe har kørt ti Grand Tours i sin karriere.