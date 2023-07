Stjernebesat hold vil klemme flere sejre ud af Søren Kragh

Der står store triumfer på hans meritliste med to Tour de France-etaper som de foreløbige højdepunkter. Men Søren Kragh Andersen kan og skal vinde endnu mere.

Det mener i hvert fald hans nye arbejdsgiver, Alpecin, der hyrede den efterhånden erfarne fynbo i vinter med en overbevisning om, at det er muligt at hive flere topresultater ud af ham, end hans tidligere hold, DSM, magtede.

- De sagde til mig, at sådan en type som mig skal vinde nogle flere cykelløb. De har stor tiltro til mig, men sætter mig også under pres for at levere, siger Søren Kragh Andersen.

Siden han blev professionel for mere end syv år siden, har hans karriere bevæget sig i bølger.

Det lignede et gennembrud til verdenseliten, da han i 2018 vandt en etape i Schweiz Rundt og siden det prestigefyldte Paris-Tours. Men derefter måtte han vente halvandet år på næste gevinst.

Jubelåret 2020 blev fulgt op af en veritabel sejrstørke, der først sluttede for to måneder siden, da han vandt Eschborn-Frankfurt - hans første sejr på det nye hold.

- Vi håber, at vi kan få hans fulde potentiale op til overfladen, og så vil han være i stand til at vinde mange ting. De sejre, han har, viser, at han har høj klasse, siger Alpecin-sportsdirektør Christophe Roodhooft.

Måske er det urimeligt at forvente endnu større ting af en mand, der som 28-årig har vundet seks gange på World Tour-niveau.

Men det er et faktum, at han endnu ikke har fået hul igennem i de forårsklassikere, der altid har været et stort mål for ham. Skader og især sygdom har for ofte spændt ben.

Også i år, hvor han ellers fik en imponerende start ved at blive nummer fem i Milano-Sanremo efterfulgt af en niendeplads i E3 Saxo Classic.

- Han havde et godt forår, indtil han blev ramt af sygdom, siger Christophe Roodhooft.

- Vi trak nok også hans forårssæson for langt, men mentalt var det vigtigt for ham, at han sluttede med en sejr i Eschborn-Frankfurt. Nu er han igen ved at nå en form, hvor han kan vinde en etape her i Touren. Det arbejder vi på.

Kragh mener selv, at han er havnet det rigtige sted. Det er i hvert fald noget ganske andet end DSM, der har ry for at holde rytterne i kort snor. En lang række profiler har forladt holdet, når de er blevet 'for store'.

Nu er Kragh kommet til et mandskab, der kan rumme Mathieu van der Poel og Jasper Philipsen, der allerede har vundet tre etaper i det igangværende Tour de France.

- Med den type kaptajner, vi har, manglede vi ryttere i anden række med høj kvalitet, som også kan vinde selv. Søren har en stor motor, og det har vi haft brug for, siger Roodhooft.

Kragh kalder det en ære, at det nye hold tror, der er en større sejrsfrekvens gemt i de muskuløse, vestfynske stænger.

- Jeg tror nu mest, de siger det for at motivere mig og for at give mig tro på mine egne evner. At meget mere er muligt, end jeg måske selv går og tror nogle gange.

- Jeg tror kun, jeg er halvvejs i min karriere. Men når jeg kigger tilbage, synes jeg, at jeg har gjort mit og har fået sat et større aftryk på sporten, end jeg nogensinde har drømt om, siger Søren Kragh Andersen.