Stjernekrig på storhold

Fordi man er holdkammerater, behøver man ikke at være kammerater.

Sådan er det i hvert fald på det store franske cykelhold Groupama-FDJ. Her er der flere stjerner, men i hvert fald to af dem er ikke på julekort med hinanden.

Det drejer sig om klatreren David Gaudu og sprinteren Arnaud Démare. De har det ikke godt med hinanden, og det har Gaudu ladet vide sidste uge i en tråd på Discord.

Her forklarer han, at de to ikke kan døje synet af hinanden og starter sin forklaring med et eksempel fra en episode, der indtraf under optagelserne til en Netflix-dokumentar:

'Man kan sige, at da vi optog for et stykke tid siden, sendte han mig næsten i asfalten med vilje,' indleder Gaudu, der følger op med endnu et eksempel:

'Han ville ikke ind i elevatoren, fordi 'der er Gaudu'.

Det får bruger til at mene, at det er 'grineren', hvorefter Gaudu svarer:

'Det er grineren, undtagen når det på den måde chokerer alle ansatte og ryttere,' skriver Gaudu, der også pointerer, at han ikke ønsker Démare til Tour de France.

Og så runder han lige sagen af med at fortælle, hvor parterne står lige nu:

'Krigen er ikke slut. Vi er på et korstog,' skriver han og tilføjer en grinende emoji.

'Fordelen er, at vi ikke taler sammen, og vi kører næsten aldrig sammen.'

Selvom konflikten dermed forekommer at være af den tavse type, så har Gaudu intet problem med at konfrontere Démare med sine holdninger:

'Hvis han vil have det, så siger jeg det personligt til ham. Jeg er ikke bange for ham.'

Med 91 sejre er Arnaud Démare altid god at have med i et cykelløb. Men nok bare ikke sammen med David Gaudu. Foto: Massimo Paolone/LaPresse via AP/Ritzau Scanpix

Sommerens nummer fire i Tour de France har dog torsdag været nødt til at kommentere sine udftalelser. Det er han, fordi de er blevet lagt på Twitter, så hans ord er blevet kendt af en noget bredere skare.

'Mine kommentarer skulle aldrig have været sagt i et offentligt forum. Jeg har undskyldt over for holdet og over for Arnaud,' skriver Gaudu på sin Twitter-profil.

FDJ-manager Marc Madiot, der selv er kendt for at skryde højt, er bekendt med situationen og har allerede reageret.

- Om de bliver skældt ud? Det er allerede sket.

- Okay, de er ikke venner. Mit job er at få dem til at arbejde sammen.

- Når de er med deres venner, kan de sige, hvad de vil. Men ikke på de sociale medier.

- I forhold til Touren? Der er vi ikke endnu. Det er planlagt, at de skal køre Paris-Nice sammen, det ændrer vi ikke, siger Madiot til Sud Ouest.

Paris-Nice starter 5. marts og markerer starten på sæsonen for de store etapeløb.