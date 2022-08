Stjernen erkender: - Har været nervøs

Den tidligere Tour-vinder Egan Bernal er kommet til Danmark Rundt for at finde svar og for at nyde at være tilbage i et cykelløb

ALLERØD (Ekstra Bladet): Med sejr i Tour de France og Giro d’Italia er Egan Bernal allerede en af cykelsportens helt store stjerner.

Derfor skabte det også store overskrifter, da det mandag blev annonceret, at han stiller til start i årets Danmark Rundt. Et løb, der under normale omstændigheder ikke passer til den tynde colombianer.

Men omstændighederne er langt fra normale. For løbet er Bernals comeback til cykelsporten, efter at han i januar på en træningstur kolliderede voldsomt med en bus og slog sig så forfærdeligt, at han selv frygtede for sit liv, og lægerne gjorde sig klar til at sætte hans ene ben af.

Så galt gik det heldigvis ikke, og han har gennem benhård genoptræning kæmpet sig til igen at tage nummer på ryggen.

- Jeg er rigtig glad, men jeg har også været nervøs.

- Jeg skal bare nyde det, siger han om det første mål for løbet.

- Det er mit første løb efter styrtet. Og kan jeg køre løbet til ende uden smerte og problemer, vil det være kæmpestort for mig, siger Egan Bernal til Ekstra Bladet før starten på 1. etape i Allerød.

Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Selvom han har trænet meget og er blevet vurderet fit til at køre, så er der fortsat et par ubekendte i Bernal-ligningen.

- Mit mål er at fuldføre, og jeg vil hjælpe holdet, så meget jeg kan.

- Jeg har haft det godt under træning, men løb er altid anderledes. Det har været næsten et år uden løb for mig, så det bliver sikkert svært bare at komme tilbage i et felt.

- I forhold til formen finder vi ud af det i morgen. Jeg tror, godt at jeg kan følge med. Men det afhænger af løbet. Bliver det hektisk med splittede grupper i stærk vind, så vil jeg måske slappe lidt af, siger Ineos-rytteren.

At valget faldt på Danmark, var der en afgørende grund til: Løbet er ikke alt for hårdt.

- Jeg var igennem en masse scanninger, og de var okay, og så kiggede vi på ruten, og den er mest flad – eller kun flad, faktisk. Forhåbentlig kommer der ikke meget vind, så jeg kan nyde det mere, siger Bernal.

Han og resten af rytterne skal tirsdag gennem 222,6 km til Køge, hvor etapen forventeligt bliver afgjort i en sprint.

