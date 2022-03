Stjernen fik hjertestop

Det var et hjertestop, der fik cykelstjernen Sonny Colbrelli til at kollapse og miste bevidstheden efter mandagens etape i Catalonien Rundt.

Det fortæller løbsarrangørerne nu til nyhedsbureauet AFP.

Den 31-årige Bahrain Victorius-profil gennemførte lige præcis etapen, hvor han blev toer efter Michael Matthews. Kort efter mistede han bevidstheden og blev omgående tilset af de tilstedeværende læger, der måtte bruge hjertestarter på italieneren.

Det lykkedes at vække ham, og han blev kørt på hospitalet i Girona i en tilstand, der ifølge hans arbejdsgiver var stabil.

- Colbrelli fik lægehjælp, og hans tilstand var stabil, da han med ambulance blev bragt til hospitalet i Girona for at få undersøgt sin tilstand nærmere, skrev Bahrain Victorious i en pressemeddelelse mandag.

På hospitalet havde Colbrelli det så godt, at han var i stand til at håndtere sine sociale medier og blandt andet reagere på Matthews' besked.

Sonny Colbrelli gjorde comeback i Catalonien, efter at han måtte trække sig fra Tirreno-Adriatico for et par uger siden med bronkitis.

Ud over Paris-Roubaix-triumfen sidste år er han noteret for 34 sejre i karrieren.