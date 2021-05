Stjernen gør uventet comeback: - Kærligheden er tilbage

Tom Dumoulin gør comeback til cykelsporten med et stort mål - og han er sikker på, at han trods mere end et halvt års pause kan nå det

Det har spøgt bagerst i hovedet på Tom Dumouulin i et stykke tid - men det var først i sidste uge, at den hollandske tempomaskine annoncerede sit comeback til cykelsporten. En sport, han forlod i januar efter i længere tid at have været ulykkelig over sin situation.

Det hele vendte i april, da han blev set som tilskuer til Amstel Gold Race i hjemlandet Holland. Det gav ham igen blod på tanden og følelsen af, at han igen skulle være en del af feltet, fortæller han til Algemeen Dagblads cykelpodcast, In Het Wiel:

- Jeg tænkte tilbage på dengang, jeg stod i vejkanten som en lille dreng. Det gav mig en bestemt følelse. Selv med corona-situationen uden tilskuere var der en bestemt atmosfære, som jeg elsker. Der begyndte følelsen for første gang igen at kradse indeni mig, siger Tom Dumoulin.

Tom Dumoulin dukkede op til Amstel Gold Race midt i april og talte med flere gamle holdkammerater - her Sam Oomen. Foto: Bas Czerwinski/Getty Images

Han fandt cyklen og Jumbo-Visma-trøjen frem igen, og i starten af juni gør han comeback i Schweiz Rundt efter en løbspause på mere end syv måneder, og målet er både klart og meldt ud: OL i enkeltstart i Tokyo.

Men det ser ikke helt skidt ud, siger den 30-årige hollænder.

- Jeg fandt ud af, at jeg stadig virkelig elsker at cykle. Da jeg stoppede midlertidigt, hadede jeg min cykel. Jeg havde ikke rørt den i en måned. Men kærligheden er tilbage. Jeg har det sjovt, og jeg kan stadig cykle hurtigt, siger den tidligere vinder af Giro d'Italia.

Han var klar over, at hvis den livslange drøm om at vinde en olympisk guldmedalje skal gå i opfyldelse, så var det nu, beslutningen skulle tages.

Døren til det hollandske landshold var åben for den tidligere enkeltstartsverdensmester, men tiden begyndte at gå hurtigt i forhold til at komme til Tokyo i en ordentlig forfatning.

Men inderst inde var der ingen tvivl.

- Enkeltstarten ved OL har rumsteret i mit hoved i fem år nu, og jeg traf også min beslutning af den grund. Hvis det mislykkes, så må det være sådan. Men så gjorde jeg i det mindste forsøget.

- Jeg ville ikke have startet dette projekt. hvis jeg ikke troede, at jeg har en chance for at vinde. Jeg har talentet, benene og den mentale styrke til at vise noget. Selvfølgelig kan det slå fejl, men jeg er holdt op med at bekymre mig om, hvad der måske kan ske. Det er en gambling, men det gør det ikke mindre sjovt. Frygt er en dårlig rådgiver, siger Tom Dumoulin.

I 2016 i Rio vandt Tom Dumoulin OL-sølv efter Fabian Cancellara.