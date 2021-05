Stjernen hevet i retten igen

Wout Van Aert skal endnu en gang i retten for en sag tilbage i 2018, hvor han brød kontrakten med sit daværende hold for at gå til Jumbo-Visma - kravet er, at han betaler ni millioner kroner tilbage

Cykelstjernen Wout Van Aert kan se frem til endnu en omgang i retssalene i kølvandet på sin utidige afgang fra cykelholdet Verandas Willems-Crelan tilbage i efteråret 2018.

Den tidligere Saxo Bank-profil Nick Nuyens drev og driver fortsat firmaet Sniper Cycling, der stod bag Verandas Willems-Crelan, og han lagde dengang sag an mod Wout Van Aert for kontraktbrud med et krav om en erstatning på ca. otte millioner kroner.

Den blev et års tid efter bruddet afvist ved arbejdsretten i Mechelen - men nu forsøger Nuyens igen. Denne gang ved Arbeidshof, der er en appel-instans for arbejdsretten.

Tilbage i 2019 blev sagen nemlig afvist på baggrund af et vidneudsagn fra Van Aerts sportsdirektør, Niels Albert. Albert ville også stoppe på holdet og blev bedt om i en pressemeddelelse at skyde skylden for bruddet på Van Aert. Det nægtede Albert, og i retten vidnede han mod holdledelsen, der altså på den baggrund endte med at blive taberne.

Unfair, mener Nuyens' advokat Rudi Desmer, der har øget erstatningskravet til ni millioner kroner:

- Vi finder det problematisk, at arbejdsretten kun har baseret sin dom på Niels Alberts vidneudsagn.

- Hvorfor er Alberts ord mere værd end Nick Nuyens'? Vi har udtalelser fra fem personer, der bekræfter, at samarbejdet mellem Albert og Van Aert ikke længere var godt.

- Fire er personer, der dengang var på holdet, og den tidligere partner i Niels Alberts cykelbutik bekræfter den historie.

- Det er ikke sandt, at Nick Nuyens har bedt Niels Albert om at lyve, siger Rudi Desmer til Het Laatste Nieuws.

Foto: CERVENac MICHAL/Ritzau Scanpix

Wout Van Aert skiftede kort efter bruddet med Verandas Willems-Crelan til storholdet Jumbo-Visma, hvor han siden har vundet 14 sejre - blandt andet tre etaper i Tour de France og klassikerne Milano-Sanremo og Amstel Gold Race - og nu er at betragte som en af cykelsportens helt store stjerner.

I hans lejr afviser man ikke uventet påstandene.

- I 2018 skrev I (aviserne, red.), at Wout klagede over sin cykel, over at hans ven og holdkammerat Tim Merlier forlod holdet, og Wesley Theuns, der gjorde det samme og om problemer med løbene.

- Det var klart, at der var knas på linjem mellem Van Aert og Nuyens. De to kunne ikke længere være i samme rum. Det fik Wout til at indse, at det var skidt for ham på det hold.

- Og da Nuyens forsøgte at lægge en løgn i munden på sportsdirektør Niels Albert, var tilliden væk. Det førte til en desperat situation, hvor han brød sin kontrakt. Det er helt åbenlyst, siger Wout Van Aerts advokat, Walter Van Steenbrugge.

Sagen er berammet til domsafsigelse 9. juni.