Stjernen i smerter: Har stor blodansamling

Giro-favoritten Remco Evenepoel var i asfalten to gange på onsdagens etape, og han er mærket til torsdagens sjette etape

162 kilometer i og omkring Napoli.

Det lyder umiddelbart ikke som den store udfordring for cykelryttere i verdensklasse - men for Remco Evenepoel bliver torsdagens sjette etape i Giro d'Italia alligevel en prøvelse.

Den 23-årige belgier var onsdag to gange i asfalten på de våde veje. Først efter at en hund var løbet ind blandt rytterne og skabte kaos. Derefter i finalen, hvor han lignede en pinball mellem to Trek-ryttere, inden han ramte vejbanen hårdt.

Da styrtet skete inden for de sidste tre kilometer, mistede Evenepoel ingen tid, selvom han trillede i mål mere end fire minutter efter Kaden Groves, der fik slået Mads Pedersen i spurten. Men alligevel kan det koste ham tid - på den lange bane.

- Vi må se. Jeg har store smerter, men det går, sagde verdensmesteren kort efter etapen, inden han hastede til lægeundersøgelse.

Annonce:

Senere kunne Soudal-Quick-Steps holdlæge, Toon Cruyt, komme med en status på den belgiske supermand. Og det var ikke helt positivt:

- Det første styrt med hunden var okay. Men efter det andet styrt har han store smerter i sin højre side. Han har en stor blodansamling, der forårsager muskelsammentrækninger, og han har problemer med sit korsben.

- Men forhåbentlig vil det med en gang god massage, god osteopatisk behandling og en god nats søvn blive bedre, siger Toon Cruyt.

Remco Evenepoel var nede to gange onsdag, og han har slået sig en del. Foto: Luca Bettini/AFP/Ritzau Scanpix

Og så udlægger lægen teksten i forhold til torsdagens etape, hvor de relativt beskedne 162 kilometer altså vil komme til at føles betragteligt længere for Evenepoel.

- Det tager et par dage, før blodansamlingen går væk. Vi håber, at muskelsammentrækningerne går hurtigere væk. Vi får se i morgen - der vil han få en vanskelig dag, siger holdlægen.

Undervejs mod mål vil rytterne faktisk møde lidt modstand i terrænet, når først de skal over en kategori 2-stigning og derefter en i kategori 3.

Det vil uden tvivl give grobund for et stærkt udbrud, der skal forsøge at holde hjem, selvom etapens sidste 70 kilometer ikke byder på nævneværdige udfordringer.