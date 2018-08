Stjernen i voldsomt kollaps: - Jeg har det forfærdeligt

Én ting er helt sikker: Richie Porte vinder ikke Vuelta a España i år.

Mange iagttagere har peget på den australske cykelstjerne som et god bud på den samlede sejr, men såvel lørdagens prolog som i særdeleshed søndagens etape viste med al tydelighed, at det ikke kommer til at ske.

Dertil er Portes form bare ikke god nok.

Det blev i den grad udstillet søndag, hvor han sammen med blandt andre Vincenzo Nibali blev kørt agterud på den voldsomt kuperede rute i Andalusien i det sydlige Spanien.

- Forfærdeligt, udbrød han i målområdet, da han blev spurgt, hvordan han havde det ude på ruten.

Da var vinderen fundet for længst. Det blev Alejandro Valverde, der er som en fisk i vandet på den slags etaper i sit hjemlands største cykelløb.

Der skulle gå mere end 13 minutter, før BMC-stjernen kom halsende i mål. Havde han været en hund, havde tungen hængt langt ud af halsen på ham. Og dermed er sandsynligheden for et godt resultat i det samlede klassement forsvundet som dug for solen, hvilket går stærkt på de breddegrader for tiden.

- Optakten har ikke været særlig god for mig, så det er egentlig ingen overraskelse, at jeg er, hvor jeg er. Skuffet? Nej, mere end noget andet er det forventet, sagde han i målbyen Caminito del Rey.

Den bedste forberedelse

Hans Tour de France sluttede som bekendt med et brag, da han brækkede kravebenet og måtte udgå. Tilmed pådrog han sig en betændelse i mave-tarm-kanalen, en såkaldt Gastroenteritis, kort inden løbet.

Derfor har han heller ikke selv ventet, at han ville kunne køre med om sejren i Vueltaen. Det har andre til gengæld.

- Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg var her for klassementet. Det var pressen. Det var aldrig, hvad jeg sagde, udtalte han.

- Om jeg forlader løbet? Det håber jeg da ikke. Det er den bedste forberedelse til VM, er det ikke? Det er godt nok alt sammen. Jeg tager det dag for dag. Det er let at sige, at man vil angribe i den tredje uge. Løbet er hårdt, og det handler først og fremmest om at komme sig fra dag til dag, sagde en noget udmattet Richie Porte.

Dagen var også slem for den tidligere Tour-vinder, Nibali, der tabte 4,04 minutter. Også han er kommet til Vueltaen efter at være udgået af Tour de France og uden tanke på den samlede sejr i Madrid.

Andre outsidere som Dan Martin, Ilnur Zakarin og Adam Yates led også i varmen og tabte tid til Valverde og Michal Kwiatkowski, der kunne iføre sig førertrøjen efter etapen.

Det går ikke opad på samme måde mandag, men feltet skal fortsat igennem 182 kilometer fra Mijas til Ahaurín de la Torre, og der er et par gevaldige knolde, der nok skal give problemer for mange i feltet.

