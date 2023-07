Stjernen jublede trods barbarisk nedtur

Den største historie var, at Demi Vollering vandt Tour de France samlet.

Den grufulde historie var, at den 40-årige legende og forsvarende mester, Annemiek van Vleuten lige præcis missede podiet og blev firer samlet.

Men den bedste historie efter Tour de France Femmes’ afslutning søndag var alligevel distancen mellem nummer to og tre i det samlede klassement, Lotte Kopecky fra Belgien og Katarzyna Niewiadoma fra Polen.

Lige så lang tid det tager at blinke med øjnene, lige så lang tid endte der med at være mellem dem.

To tiendedele af et sekund. Ikke på etapen. Nej, i det samlede klassement, som du kan se her.

Og de havde alligevel været på cyklen i 25 timer, 20 minutter og 38 sekunder.

Otte etaper, 960,5 kilometer, bakker, bjerge og nedkørsler. Sprinter og tidsbonusser.

Og så var Kopecky et flækket næsehår hurtigere.

Kopecky i den grønne pointtrøje sidder og venter, mens Niewiadoma i bjergtrøjen blæser afsted på enkeltstarten i Pau søndag. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

De to duellanter på podiet med Demi Vollering i midten som vinder af det hele. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Det opsigtsvækkende var imidlertid, at Niewiadoma var glad.

Sådan virkede hun i hvert fald. Se bare, hvad Sporza citerede hende for efter løbet:

- Det her var mit livs enkeltstart. Den var ekstremt hård. Jeg har på det seneste fokuseret meget på min tidskørsel, og det har i dag en effekt. Jeg glæder mig rigtig meget til at fejre det her med mit hold, kom det.

Polakken vandt i øvrigt ikke enkeltstarten. Hun blev nier. 1,23 minutter efter etapevinder Marleen Reusser fra Schweiz.

Men hun vandt bjergtrøjen. Og så kom hun altså på podiet som treer, hvilket også er imponerende.

- Det føles fantastisk. Målet var at komme på podiet. Selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi lige tabte et sekund. Men i det mindste fik jeg da bjergtrøjen, sagde hun.