Stjernen 'mistede' tre år til spiseforstyrrelse

Vægten. Det er en cykelrytters evige problem. For jo tungere, jo langsommere.

Eller sådan har det traditionelt været. For der blæser andre vinde i moderne cykling, hvor der i stedet for vægtpineri er kommet mere fokus på energi-rigtig ernæring og bedre udnyttelse af kroppens potentiale.

Men det er altså et nyere fænomen, og flere nuværende ryttere har på egen krop oplevet, hvordan et hysterisk fokus på vægttab har kostet dem dyrt i karrieren.

En af dem er den italienske sprinter Davide Cimolai. Han kan i en alder af 31 år reflektere over sin tid i det professionelle felt. En tid, der startede på en meget barsk måde, hvor han blev flasket op med den gamle mentalitet.

- Mange ryttere, specielt de unge, lider af spiseforstyrrelser. Ulykkeligvis praktiserer den ældre generation stadig metoder, der efter min mening er forkerte.

- Jeg oplevede problemet for 12 år siden, da jeg blev professionel. Hvis dem, der vejleder dig har den gamle mentalitet - hvis de efter en fem timers træningstur giver dig et æble eller et stykke frugt - så forstår man, at der er noget galt.

- Man bliver professionel og tror, at det at være let, er det eneste, der betyder noget. At de ekstra 500 gram er forskellen på at kørt hurtigt og helt at stoppe. Jeg lærte det på den hårde måde, siger han i et interview med bici.pro.

Cimolai kører i dag på Israel Start-Up nation sammen med danske Mads Württz Schmidt. Han har for længst set lyset og er stoppet med at pine sig ned i vægt. Men det at kostede ham dyrt i karrierens start.

- Jeg smed to-tre år af min karriere væk. De første som professionel. Så begyndte jeg at ændre mig.

- Jeg havde foretrukket at finde nogen på min vej, der kunne lære mig at spise ordentligt. Hvis jeg ikke havde fundet ud af det selv, så ville jeg have stoppet, siger Cimolai, der har kørt sammen med mange andre, der havde det som ham.

- Der har været flere, der har stoppet på grund af det, og der er andre, der har ødelagt deres bedste år. Men heldigvis er de sidste kommet sig og en del af feltet i dag.

- En af dem kørte sammen med mig. Et stort talent, men det tog ham seks år at komme til fornuft, forklarer han uden at nævne navne.

Davide Cimolai blev i 2008 sluset ind på Marchiol-Liquigas-holdet, der var talenthold for det daværende Liquigas, han senere blev en del af.

Trods en lovende karriere-udsigt er han blot noteret for ni professionelle sejre - bl. a. en etapesejr i Paris-Nice samt sejr i det store italienske endagsløb Trofeo Laigueglia.

