Stjernen skifter hold

En af verdens bedste bjergryttere skal næste år køre for Movistar.



I 2021 får det spanske cykelhold således glæde af at have Miguel Angel Lopez på holdet. Colombianeren forlader Astana, som han har kørt for i hele sin professionelle karriere, og har skrevet under på en etårig kontrakt Movistar, meddeler holdet tirsdag.

Her bliver 26-årige Lopez blandt andre holdkammerat med Alejandro Valverde og danske Mathias Norsgaard.Colombianeren gjorde sig senest bemærket i dette års Tour de France, hvor han vandt en stor bjergetape og sluttede som sekser i det samlede klassement. I alt har han 17 sejre på cv’et, herunder to etapesejre i Vuelta a Espana.Miguel Angel Lopez bliver en del af Movistars forsøg på næste år at rejse sig efter et sløjt 2020. Kun to gange i år har holdet kunne juble over sejre. Begge gange var det Marc Soler, som vandt - i februar kørte han først over målstregen i et mindre spansk endagsløb, og i oktober sejrede han på 2. etape i Vueltaen.



