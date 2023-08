Stjernen skulle skide under triumf-løb: Her er hjælperen

Et ganske almindeligt skotsk par fik fint besøg søndag, da den kommende verdensmester, Mathieu van der Poel, måtte låne deres toilet under VM-løbet

Mathieu van der Poel undgik en rigtig 'lortesituation' under sin VM-triumf søndag, da han pludselig var trængende og skulle lave nummer to.

Her måtte Hr. og Fru. Findlay pludselig stille sit toilet til rådighed for Mathieu van der Poel og et par andre cykelryttere under løbet.

Og manden i huset, Davie Findlay, er glad for at kunne have hjulpet den kommende verdensmester, siger han til det skotske medie Daily Record.

- Alt, vi gjorde, var at tilbyde lidt gæstfrihed, som vi altid gør. Enhver af vores naboer ville have gjort det samme, og vi kunne fornemme, at der var tale om lidt af en nødssituation.

- Han (Van der Poel, red.) var en utrolig god fyr, meget høflig og taknemmelig, siger Findlay og afslører også, at han havde flere ryttere inde til toiletbesøg som følge af, at løbet midlertidigt var stoppet grundet protester.

Efter Van der Poels besøg hos parret gjorde hollænderen triumfen færdig foran verdensstjerner som Wout van Aert, Tadej Pogacar og danske Mads Pedersen. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

- Kunne ikke fortsætte uden deres hjælp

Daily Record har fundet familien i kølvandet på, at Mathieu van der Poel efter sin sejr sendte en tak til Findlay-parret på hollandsk tv.

- Jeg skulle lægge en ordentlig én, og jeg var nødt til at banke på parrets hus under løbet. Jeg skylder dem virkelig, og jeg ville ikke kunne fortsætte uden deres hjælp.

- Det var det største løb i mit liv, og det var så flinkt af dem at låne mig deres hus og lade mig bruge deres toilet, sagde den nykårede verdensmester.

'Helten' Davie Findlay - og hans kone Shona - har hørt Van der Poels hilsen til dem, og vil gerne sende en hilsen tilbage til hollænderen.

- Jeg hørte, at Mathieu havde en meget fin besked for os. Og jeg vil gerne fortælle ham, at han er velkommen, og vi er glade for, at vi kunne hjælpe ham på nogen måde. Det er lidt surrealistisk, da vi ved, at vores hus blev et nøglepunkt på ruten.

Efter besøget hos Findlay-parret endte Van der Poel i en stjernespækket femmandsgruppe med blandt andre Mads Pedersen, hvor han kørte fra de andre, holdt hele vejen og kom allerførst i mål og blev verdensmester.

Måske takket være Davie og Shona Findlay.