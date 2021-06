Stjernen viser skræk-skaden

Jumbo-Visma har fået en mareridtsstart i Tour de France.

Styrt på styrt har kostet dyrt for det hollandske mandskab, der synes at være ramt af en forbandelse på de franske veje.

Kaptajnen Primoz Roglic var selv i asfalten på den dramatiske tredje etape, ligesom luskus-løjtnanten Steven Kruijswijk også røg af cyklen.

Og så var der Robert Gesink, den vigtige hjælper i bjergene, som tog samme tur mod cementen og desværre måtte udgå som følge heraf.

Men håbet om en Tour-sejr er alligevel ingenlunde parkeret i grøften for det amtiøse hold.

Og selv om favoritten Roglic både måtte give afkald på en god del hud og et minut til sine værste kokurrenter, er der entusiasme at spore fra briksen.

På sin Instagram har sidste års nummer to i løbet dokumenteret uheld og optimsme i forening på et billede, hvor skader, smil og bandage vises frem.

- Situationen er langt fra god. Men jeg er nødt til at smile, når jeg læser alle de gode ønsker og positive tanker, I har sendt mig. Mumien vil stille til start i dag, og vi må se, hvordan det går, skriver Roglic.

Han kan glæde sig over, at han ikke brækkede nogen knogler, hvorfor drømmen om en samlet Tour-triumf ikke umiddelbart behøves at have lidt et stort knæk.

Og klassementet vil naturligvis slå kolbøtter mange gange endnu. En kaotisk indledning har allerede kostet store tidstab for flere af favoritterne, ligesom flere prominente ryttere har måttet sige farvel allerede.

Foruden Gesink var supersprinteren Caleb Ewan (Lotto Soudal) også så forslået efter sit styrt på 3. etape, at australieren aldrig nåede målstregen.

Se de dramatiske billeder fra blodbadet på 3. etape

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) var hårdt forslået efter sit grusomme styrt. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Robert Gesink var en af de ryttere, der blev hårdest ramt. Hollænderen fra Jumbo-Visma er ude af Touren. En af storfavoritterne, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), røg også i asfalten og smed dyrebar tid til sine klassement-konkurrenter. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix Fred Wright (Bahrain-Victorius) måtte modtage behandling, da han røg ned. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix Ineos-kaptajnen Geraint Thomas rev skulderen af led, men fik kæmpet sig over stregen. Foto:Thomas Samson/Ritzau Scanpix Steven Kruijswijks sko indsmurt i blod. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix Supersprinteren Caleb Ewan, der var en af etapens favoritter, hamrede i asfalten mod høj fart og udgik senere af løbet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix Supersprinteren Caleb Ewan, der var en af etapens favoritter, hamrede i asfalten mod høj fart og udgik senere af løbet. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix Det franske håb Warren Barguil (Arkea-Samsic) var også en af de uheldige rytttere på tredje etape. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

