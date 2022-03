Stjernens hjerte stoppede: - Det må ikke ende sådan

Der var dramatik for alle pengene, da Sonny Colbrelli mandag kollapsede kort efter at have passeret målstregen på 1. etape i Catalonien Rundt - i øvrigt kun overgået af Michael Matthews i spurten.

Den 31-årige italiener havde ganske enkelt fået hjertestop - ifølge holdet, Bahrain-Victorious, forårsaget af en arytmi - og han måtte genoplives med defibrillator og derefter hastes til universitetshospitalet i Girona.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sonny Colbrelli blev behandlet kort efter målstregen. Foto: TONI ALBIR/Ritzau Scanpix

Her fik han onsdag besøg af sin hustru, Adelina, og faderen Luca, der havde taget turen sammen med agenten Luca Mazzanti. Planen er, at han kan vende hjem til Italien i weekenden - men allerede nu er han ivrig for at sætte sig op på en cykel igen.

- Jeg ved, at jeg har været heldig over at være her endnu og kunne fortælle om denne dårlige oplevelse - men det må ikke ende sådan.

- Mine tanker kredser allerede om, hvornår jeg kan klikke tilbage i pedalerne og begynde at køre om kap igen, siger Sonny Colbrelli ifølge Gazzetta dello Sports udsendte.

Colbrellis hold berettede mandag, at Colbrelli var ved bevidsthed, da han blev kørt til hospitalet, men han siger selv, at han først igen kan huske noget, da han lå i hospitalssengen:

- Jeg vågnede op på hospitalet og var forbundet til alle mulige sensorer. Jeg vidste ikke, hvad der kunne være sket.

- De har kigget alle mine filer fra de seneste par år igennem, og der er ingen udsving i hjerterytmen. Alt ser ud til at være i orden.

- Min familie har været meget bekymret, men da de hørte min stemme, slappede de mere af, fortalte han.

Sonny Colbrelli havde sit bedste år som professionel cykelrytter sidste år, hvor han blev noteret for otte sejre, heraf flere i den helt tunge kategori. Naturligvis det prestigefyldte italienske mesterskab og europamesterskabet, og så især den formidable sejr i Paris-Roubaix, hvor han indsmurt i mudder spurtbesejrede Florian Vermeersch og Mathieu van der Poel på velodromen i Roubaix.

