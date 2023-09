Stjernens kone hårdt ramt

Det har været en forfærdelig weekend for Oumi Rayane.

Fredagen var slem, for her måtte hun se sin mand, cykelstjernen Remco Evenepoel, tabe det meste af en halv time til rivalerne fredag i Vuelta a España. Et løb Evenepoel var favorit til at vinde.

Var fredagen slem, var lørdagen forfærdelig.

For her vågnede hun til nyheden om det jordskælv, der havde ramt hendes hjemland, Marokko.

- Mine bedsteforældre på min fars side bor til daglig i Belgien, men de var taget på ferie til Marokko i sidste uge.

- De bor lige udenfor Marrakech og blev vækket midt om natten – ligesom resten af befolkningen. Epicentret var tæt på dem. Heldigvis slap de uskadte, men det er ikke problemfrit for mennesker, der er over 80. De måtte sove udenfor om natten. Det samme med min mors forældre, der også er bosat i Marrakech, fortæller hun i et interview med den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Oumi Rayane ved Giro d'Italia i maj. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun fortæller, at hun kender mange, der har venner og slægtningen i Marokko, der er enten savnede eller omkomne.

- Man føler sig fuldstændig hjælpeløs, når man hører om det, siger hun.

Lørdagen åbnede med en telefonsamtale med hendes mor, der fortalte om jordskælvet.

- De første sekunder af den samtale var uvirkelige. Så gik det op for mig, hvor alvorligt det var, siger hun.

De store byer i Marokko synes at være sluppet nogenlunde fri.

- Men når jeg tænker på de mennesker ude i landsbyerne. De har ikke ret meget, og hvis deres hus eller børn forsvinder…det må bare ikke ske, siger hun.

Remco Evenepoel havde rimelig godt styr på løjerne i Vueltaen. Lige indtil fredag, hvor han tabte en lille halv time. Foto: José Jordan/AFP/Ritzau Scanpix

Hun har svært ved at sidestille det med husbondens nedtur i Spanien, men det har heller ikke været videre sjovt at være vidne til.

- Det var også noget af en rutsjebanetur. Off-dage kan forekomme, men det her var virkelig slemt. Afstanden imellem os hjalp heller ikke på det, fortæller hun med henvisning til, at hun er i Belgien for at studere, mens Remco kører Vuelta.

- Over telefonen er man slet ikke i stand til at reagere på den andens følelser. Jeg gjorde dog mit bedste for at få ham glad igen, og han havde da også et par gode dage efterfølgende.