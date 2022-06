Stjernens mareridt: - Jeg er så flov

Hvis onsdagens eller torsdagens etape i Critérium du Dauphiné bliver med en aggressiv Wout van Aert i en af hovedrollerne, er der en god grund til det.

Og ikke kun fordi den belgiske stjerne er bedre end de fleste.

Han har noget at revanchere.

Afslutningen på tirsdagens etape i Chastreix-Sancy var lige præcis så forfærdelig, som det nærmest er menneskeligt muligt for van Aert, der ganske enkelt jublede for tidligt.

Og så strøg David Gaudu forbi og vandt.

- Jeg er så flov over at tabe på den måde, sagde den tydeligt berørte Jumbo-Visma-stjerne efter én af karrierens største skuffelser.

- Det er så skuffende ikke at kunne gøre det store stykke arbejde færdig. Jeg havde det i mine hænder. Hvis bare jeg havde kastet cyklen frem i stedet for at juble. Jeg var der jo. Havde jeg bare trådt pedalen rundt én gang mere…Der er jo tale om én hjulbredde. Jeg er ret gal på mig selv. Du kan tro, jeg har lyst til at komme igen de næste par dage.

Det må trods alt have været et plaster på såret, at van Aert overtog den gule trøje fra mandagens vinder, Alexis Vuillermox.

Har ikke prøvet det før

Det var dog ikke noget, han som sådan brugte meget krudt på at tale om.

- Jeg tror ikke, jeg har prøvet det her før. Når man har set andre prøve det, har man spurgt sig selv, hvordan det overhovedet er muligt. Nu forstår jeg det.

Lige i dette sekund tror to mand, at de har vundet etapen... Foto: Dario Belingheri/Getty Images

Wout van Aerts afslutning kom efter en etape, hvor hans kollegaer på det brølende stærke Jumbo-Visma-mandskab, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, på den sidste stigning leverede varen og var stærkt medvirkende til, at Vuillermoz blev hægtet af.

Og dagens vinder?

Tja, ham så man ikke meget til på etapen.

Men det var så heller ikke nødvendigt.

- Sådan er det i cykelsport, kom det fra Ben O’Connor, der havde forsøgt og forsøgt at komme afsted.

- Ham der ikke arbejder, og som ikke arbejder hele dagen, vinder. Det er bare én af de sære ting ved den her sport.

Gaudu var ligeglad. Han havde vundet.

- Jeg vidste, allerede inden Wout havde hævet armene, at jeg ville gå forbi ham. Jeg lå lidt bagved men sagde til mig selv, at han ikke ville holde. Jeg følte mig stærk og gik med alt, hvad jeg havde. Da han begyndte at juble, vidste jeg, at jeg ville gøre det. Og det gjorde jeg!

Helt sløjt er det som skrevet ikke for van Aert, der vandt 1. etape og i øvrigt også er indehaver af den grønne pointtrøje. Og så er der dømt 31 kilometers enkeltstart onsdag. Her kan han også finde på at levere noget stort, om end der er nogle grumme specialister i feltet såsom Filippo Ganna og føromtalte Roglic.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: