Stjernens utrolige fald: Jeg drak whisky som vand

Som cykelrytter var han en konstant størrelse. Altid siddende, altid malende i sit tempo.

Livet har været den diametrale modsætning for Jan Ullrich.

Aldrig stillesiddende og konstante op- og nedture.

Indtil nu.

Det 49-årige kraftværk fra Rostock, som Jørn Mader og Jørgen Leth døbte ham, er ude på den anden side, efter en langvarig og hård periode med alkohol og stoffer i kølvandet på karrierestoppet i 2007.

Det fortæller han i en ny dokumentar-serie hos Amazon, der har fået titlen 'Jan Ullrich - The Hunted One' - den forfulgte.

- Jeg havde det virkelig dårligt. Jeg tog kokain i store portioner. Jeg drak whisky som vand. Indtil jeg var døden nær, kommer det i en teaser.

Den evige toer

Ullrich var braget igennem som gigantisk talent, da han i Tour de France var blevet en sensationel toer efter holdkammeraten Bjarne Riis i 1996. Den purunge tysker havde sågar banket alt og alle på den sidste af de to enkeltstarter den sommer.

Det helt store gennembrud: Andenpladsen i Touren i 1996 efter Bjarne Riis. Foto: Laurent Rebours/AP/Ritzau Scanpix

På vej mod Morzine med Lance Armstrong i hælene. Foto: Photosport/REX/Ritzau Scanpix

Året efter vandt han det hele med en utrolig margin på over ni minutter til Richard Virenque på andenpladsen. Alle troede, det dermed var begyndelsen på en tysk dominans, der ville vare i årevis, men Ullrich vandt aldrig Touren igen. Han forsøgte flere gange, men Marco Pantani og siden Lance Armstrong var hurtigere. Fire gange blev Ullrich nummer to.

- Jeg ofrede hele mit liv for at nå til, hvor jeg nåede, siger Jan Ullrich i dokumentaren.

Tilsat en portion doping, naturligvis.

I 2006 rullede Operacion Puerto-skandalen under Giro d'Italia med den spanske læge Eufemiano Fuentes centralt placeret, og dagen før Tour de France blev den nu 32-årige Ullrich, Ivan Basso og flere andre ryttere udelukket fra løbet, hvilket førte til en fyreseddel fra T-Mobile-holdet. I øvrigt via fax.

Endte med at indrømme

Han fik sit hus ransaget i september, mens han var på bryllupsrejse, og det blev i april '07 offentliggjort, at ni af de poser med blod, myndighederne havde fundet hos Fuentes, tilhørte Ullrich.

Det skete et par måneder efter, han havde meldt ud, at karrieren var slut. På et pressemøde i februar meddelte han, at han i øvrigt aldrig havde snydt som cykelrytter.

Det gjorde han så nogle år senere - i 2013. Året forinden havde den internationale sportsdomstol, CAS, dømt ham skyldig i dopingmisbrug efter at have testet dopingprøver fra Touren i 1998 igen.

- 20 år efter må man indrømme sine fejl. Det vil være forkert at påstå, at jeg ikke snød nogen. Det gjorde jeg. Især fansene, siger han

Ullrich i selskab med Viatcheslav Ekimov og Lance Armstrong på medaljeskamlen efter enkeltstarten ved OL i Sydney, hvor Ullrich vandt sølv. Foto: Laurent Rebours/AP/Ritzau Scanpix

Ullrich annoncerer sit karrierestop i Hamborg i 2007. Foto: Jörg Sarbach/AP/Ritzau Scanpix

Ullrich erkendte, at han havde haft kontakt med Fuentes, og at han fortrød det - og at han havde gjort brug af dopingpræparater med hjælp fra spanieren.

Nåede bunden i Frankfurt

Han kørte galt i sin bil i Schweiz i 2014, hvor to andre mennesker kom til skade. Det kom frem, at han var påvirket af alkohol, og tre år senere fik han en betinget dom på fire år samt en bøde på 10.000 euro. Samme år blev han skilt fra sin kone.

Året efter truede han sin nabo på Mallorca, filminstruktøren Til Schweiger, mens han i 2019 overfaldt en afrikansk prostitueret i Frankfurt - og blev idømt en bøde på 7200 euro. Dette førte til, at han lod sig indlægge på en psykiatrisk afdeling.

I 2021 afslørede han i en podcast med Lance Armstrong, at han havde været døden nær af kokainmisbrug 'ligesom Marco Pantani', som Ullrich formulerede det.

De seneste år er det dog gået fremad igen.

- Det er lykkedes mig at få bygget et stabil miljø op omkring mig igen. Det giver mig utrolig meget, ligesom sport gjorde, og det er en vigtig del af min terapi. Jeg har talt med psykologer og sågar prøvet hypnose, sagde han.