Stjerner hylder dansk Tour-start

Gårsdagens enkeltstart i København blev en våd fornøjelse, men flere internationale stjerner er himmelhenrykte over den vanvittige Tour-stemning i byen

I går blev der skrevet både Danmarks- og Tour-historie, da 1. etape blev kørt i de københavnske gader.

Aldrig før har Danmark lagt asfalt til verdens største cykelløb, og aldrig før er første etape af Touren blevet kørt så langt nordpå.

Og måske aldrig før har en Tour-start været så elektrisk som dét, vi var vidner til i København.

Med paraplyer over hovedet og regnslag til kroppen imponerede de danske cykelfans hele verden med et fremmøde og en begejstring, der i den grad er et Tour de France værdigt.

Dagen derpå har flere af løbets største stjerner rost den danske Tour-start til skyerne.

'Fantastisk stemning på ruten fra de danske fans - stort tak for støtten og for at stå igennem dagen selv i regnvejr,' skriver den dobbelte Tour-vinder Tadej Pogačar på Instagram.

Artiklen fortsætter herunder...

Også den syvdobbelte pointtrøje-vinder, Peter Sagan, bed mærke i den danske Tour-begejstring - selv i regnvejr.

'Det var ikke de betingelser, vi havde håbet på, men Tour de France-starten er altid fantastisk, især når tilskuerne er så vilde som i København!'

Artiklen fortsætter herunder...

Der var næppe en meter på den 13,2 kilometer lange rute, der ikke var indtaget af ellevilde cykelfans, lag på lag, der tiljublede de 176 ryttere.

'Sikken tur. Glat, våd og super højlydt. Fantastisk støtte, utrolig lyd. Tak København,' skriver Team DSM-rytteren og den tidligere Paris-Roubaix-vinder John Degenkolb.

Supersprinteren Caleb Ewan stemmer i.

'Fantastiske tilskuere i de københavnske gader.'

Lørdag bliver det til gengæld sværere for de cykelglade danskere at fylde hele ruten meter for meter.

2. etape er nemlig hele 202,2 kilometer lang og går fra Roskilde til Nyborg over Storebælt.

Etapen starter klokken 12.35, og du kan følge med LIVE lige her på Ekstra Bladet hele dagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Danskerhold ramt af corona: Flere smittet

Danskere frygter styrt på dagens etape

Tour-favorittens mareridt: - Min kusine er forsvundet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.