Stjernerne skeptiske: Det havde de ikke behøvet

Torsdagens 3. etape i Danmark Rundt et maraton på næsten 240 km med indlagte grussektioner – ikke alle er glade for det

OTTERUP (Ekstra Bladet): 240 kilometer. Det er UCI’s grænse for, hvor lang en etape må være i etapeløb som Danmark Rundt.

Torsdagens 3. etape i den danske rundfart er lige nøjagtig 700 meter kortere – men kun fordi man har valgt at lægge den reelle start 7-8 kilometer fra Torvet i Otterup.

Der venter altså rytterne knap 250 km strabadser på vej mod Herning, hvor de i tilgift skal passere ni sektioner med grusvej på 17,2 km, hvilket også er med til at dræne rytterne for kræfter.

Og det er altså ikke alle løbets stjerner, der er lige begejstrede for maraton-etapen.

- Det er en super lang etape, og der er grussektioner, der skaber et ekstra element og gør det mere ’spændende’.

- Jeg synes ikke, at man behøver helt så lange etaper. Men sådan er det jo, konstaterer Ineos-Grenadier-stjernen Geraint Thomas tørt til Ekstra Bladet.

Den tidligere Tour de France-vinder er vant til hårde cykelløb, og han ligger også godt til i det samlede klassement, hvor han er nummer fire, 15 sekunder efter sin holdkammerat Magnus Sheffield.

En anden stjerne, der aspirerer til den samlede sejr, er Jumbo-Vismas Christophe Laporte. Han er seks sekunder efter Sheffield og vil med sin store motor og gode sprinterevner måske forsøge at slå til allerede torsdag – men han er ikke helt oppe at ringe over distancen.

Christophe Laporte under onsdagens enkeltstart. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi vil forsøge at vinde etapen. Og så må vi efterfølgende se, hvordan vi står i klassementet.

- Det bliver en lang dag. Det er altid hårdt, når det er så langt, og der kommer grussektioner og vind.

- På denne tid af sæsonen, foretrækker jeg en kortere etape. Så jeg er en glad mand, når denne dag er overstået, siger han – trods alt med et smil.

For danske Casper Pedersen er der ikke de store problemer. Han glæder sig ligefrem til at komme ud på den udmarvende etape.

- Jeg synes egentlig, at det er meget fedt. Det bringer et element af krav til udholdenhed. Det kan jeg godt lide, at de kommer i ny og næ, siger DSM-rytteren, der er placeret som en samlet nummer ti, 29 sekunder efter Magnus Sheffield.

Dermed har holdet to mand med i klassement-kampen, da Søren Kragh Andersen på femtepladsen er 15 sekunder efter.

- Det vil være godt for både Søren og mig, hvis det bliver et hårdt cykelløb. Vi kommer nok til at vente på, at de store hold har brugt kræfter på at kontrollere løbet og så lukrere på det.

- Vi er to mand i klassementet, og det er godt, men heller ikke mange, så vi skal gøre det klogt, siger Casper Pedersen.

