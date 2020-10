Stjernerytter kørt ned af motorcykel

Elia Viviani var blandt favoritterne til dagens etape, men med 32 kilometer til mål kom en motorcykel i vejen for drømmen om en sejr. Et skarpt venstresving sendte den 31-årige italiener direkte i asfalten

En motorcykel skabte uventet kaos i dagens giroafslutning.

På vej ud af en rundkørsel måtte en af løbets motorcykler tage et skarpt venstresving for at undvige en hæk. I stedet for sammenstødet med de grønne blade tog motorcyklisten en tur midt ind i feltet af ryttere.

Værst gik det udover sprinteren Elia Viviani, der fik sig en tur i asfalten - til stor utilfredshed for den 31-årige italiener.

Heldigvis skete hele affæren under så lav fart, at den garvede sprinter hurtigt var på cyklen og kunne fortsætte mod mål.

Hele episoden kan ses øverst i artiklen.

En etapesejr blev det ikke til, men Viviani kæmpede sig til en 10. plads på dagens etape, som blev vundet af franskmanden Arnaud Demare. Det er franskmandens fjerde etapesejr i årets Giro d'Italia.

Danske Jakob Fuglsang kom i mål sammen med de andre favoritter i feltet, så i dag blev heldigvis en dag uden tidsstab. En uheldig punktering på gårsdagens etape blev en dyr affære for Fuglsang, der tabte over et minut til de øvrige favoritter. Læs mere her:

