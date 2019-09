Stjernerytter rystet over dopet hjælperytter

Tom Dumoulin vandt Giro d’Italia med hjælp fra østrigeren Georg Preidler, som nu til Dumoulins store forbløffelse er anklaget for at have brugt bloddoping under løbet

Ingen bemærkede tilsyneladende noget mistænkeligt på det tyske Team Sunweb, da Georg Preidler i 2017 kørte på holdet, men nu er den allerede karantæneramte østriger anklaget for også det år at have bloddopet sig.

Det kommer som et chok for holdets daværende kaptajn, hollænderen Tom Dumoulin, som det år med Preidler som hjælperytter vandt Giro d’Italia. I et opslag på Twitter beklager Dumoulin dybt, at hans engang nære ven og hjælper måske har kastet en skygge over den store præstation.

- Jeg er chokeret over det. Jeg er mere end stolt af den sejr, og det vil jeg altid være. Men nu ved jeg, at jeg måske har haft en holdkammerat, som ikke kørte rent, skriver Dumoulin.

- Det er en bitter pille at sluge, skriver Dumoulin og udtrykker håb om, at anklagen om bloddoping i 2017 ikke har rod i virkeligheden.

- Men for at være ærlig, så ville jeg ikke blive overrasket (hvis det var sandt, red.). Han var ikke længere den glade Georg, som jeg kendte engang. Han fremstod bitter, usikker og selvoptaget, skriver Dumoulin.

- Jeg tror, det var svært for ham at konstatere, at han arbejdede så hårdt, som han kunne, og at det ikke var nok til at gøre ham til den rytter, han ønskede at være.

Preidler under enkeltstarten ved OL i Rio i 2016. Foto: Bryn Lennon/Pool File Photo via AP / Ritzau Scanpix.

- Det er vel en tvivl, der nager enhver atlet, inklusiv mig, fra tid til anden, men han vendte sig til doping, mens andre ikke gjorde det. Er jeg vred? Ja!

Dumoulin fortæller i sit opslag om det nære forhold, han fra 2013 opbyggede til Georg Preidler på Team Sunweb. Østrigeren var en af de ryttere, Dumoulin knyttede sig stærkest til.

Båndet mellem de to ryttere løsnedes mod afslutningen af deres fælles tid på holdet, fortæller Dumoulin, som blev vred, da Preidler blev fældet i dopingefterforskningen ‘Operation Aderlass’. Lettet konstaterede Dumoulin, skriver han, at de ulovlige forhold fandt sted efter Preidlers ophold på Team Sunweb.

Det er anklagen om, at han også i 2017 brugte bloddoping, der har drevet Dumoulin til tasterne.

- Han begik en fejl, og han vil betale prisen. Jeg håber, han vil få sit liv tilbage på sporet, og at han vil genfinde den glade, venlige person, der gemmer sig i ham, skriver Dumoulin.

Dumoulin har i denne sæson brudt sin kontrakt med Team Sunweb for i næste sæson at tilslutte sig det hollandske succeshold Jumbo-Visma.

