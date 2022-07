Stjernerytter suspenderet

Cykelholdet Astana har fredag suspenderet den colombianske bjergrytter Miguel Angel Lopez, der er en af holdets absolut vigtigste ryttere.

Det skriver holdet på Twitter.

- Nyheden, der blev spredt i medierne i går aftes, overraskede os, og i øjeblikket har vi ingen detaljer, lyder det i en kortfattet besked.

- I den forbindelse har holdet besluttet at suspendere Miguel Angel Lopez fra enhver aktivitet inden for holdet, indtil alle omstændighederne i sagen er afklaret.

Suspenderingen kommer, efter at flere medier har berettet, at colombianeren bliver undersøgt af spansk politi for hans mulige forbindelse til den kontroversielle læge Marcos Maynar Mariño.

Lægen efterforskes i øjeblikket i en anden sag om narkohandel og hvidvaskning.

Tidligere har Mariño også været involveret i flere sager om doping. I en sag fra 2004 fandt politiet i Spanien ulovlige dopingmidler i hans hjem, men han undgik sanktioner, fordi han påstod, at det blot var til researchformål.

Colombianske Lopez undersøges nu for at have viderebragt medicin, der ikke er godkendt i Spanien, til en person, der er under efterforskning. Det skriver netmediet VeloNews.

Han var tilsyneladende på vej til Spanien fra sit hjemland, da han blev mødt af spansk politi i lufthavnen.

Miguel Angel Lopez skulle have stillet til start ved dette års Tour de France, men en skade har holdt ham væk fra verdens største cykelløb.

Lopez har tidligere vundet en etape i Tour de France og tre i Vueltaen. Han er også endt som samlet vinder af Schweiz Rundt tilbage i 2016.

