Stjernerytter testet positiv for anden gang

Den Internationale Cykelunion, UCI, oplyser, at en unavngiven rytter fra UAE samt et medlem af staben hos AG2R har afleveret positive coronaprøver og skal isoleres.

UAE meddeler dog selv, at der er tale om colombianeren Fernado Gaviria. Det er anden gang, han testes positiv for virussen. I marts var han på hospitalet i to uger efter en positiv test.

- Gaviria blev omgående isoleret efter testresultatet og har det godt og er fuldstændig symptomfri, skriver UAE.

Holdet oplyser desuden også, at resten af holdets ryttere og stab har afleveret negative test.

I alt blev der foretaget 492 test af ryttere og personer omkring Giroen søndag og mandag, og to af prøverne var positive.

UAE råder blandt andre over den danske rytter Mikkel Bjerg, og han har indtil nu vist sig flot frem og taget to tredjepladser i løbet.

Sæsonens sidste grand tour-cykelløb, Vuelta a Espana, er tirsdag klar til at gå i gang med et samlet felt uden coronasmittede ryttere.

Mandag oplyste UCI, at samtlige af Vueltaens deltagere er testet negative for coronavirus inden det spanske etapeløb.

Derimod blev to personer fra stabene omkring holdene testet positive. Det drejer sig om medarbejdere fra Bahrain-McLaren og Sunweb.

Det var resultatet af i alt 498 test, der blev foretaget søndag.

Giroen har derimod været hårdt ramt af coronasmitte.

Favoritter som Steven Kruijswijk og Simon Yates blev tidligere i løbet testet positive, og deres respektive hold, Jumbo-Visma og Mitchelton-Scott, trak sig efterfølgende.

Derpå frygtede man for afviklingen af resten af Giroen, men i lørdags meddelte UCI, at der ikke var yderligere positive test, da man 15. og 16. oktober gennemførte ekstra test.

Giroen slutter på søndag, mens Vueltaen køres fra 20. oktober til 8. november.

