Stjernes agent slår tilbage: - Det er ulækkert

Jason Bakker, der repræsenterer Caleb Ewan, er nærmest i chok over de udtalelser, australierens holdboss sagde om sin sprinter, efter at han udgik

Til fuld skue for alle kastede Lotto Dstnys administrerende direktør, Stéphane Heulot, sin supersprinter Caleb Ewan under bussen i fredags.

Australieren måtte give op og udgå af Tour de France, da der manglede mindre end 30 kilometer af 13. etape, hvilket bestemt ikke hujede bossen.

Nu trækker agenten, Jason Bakker, sværdet og slår hårdt tilbage mod Heulot.

Han beskytter sin klient.

Det sker i et længere interview med Cyclingnews.

- Jeg er vant til at opleve gensidig respekt mellem atleterne og deres hold og ikke lufte utilfredshed offentligt.

- At sige sådanne ting om Caleb og ydmyge ham, selvom han han har givet Lotto så meget i løbet af de sidste fire-fem år, er faktisk ret ulækkert for at være ærlig, siger Bakker.

Annonce:

- En professionel atlets læringskurve går ikke altid kun opad. Den er fuld af bump og afvigelser, så at han viser den opførsel, i en svær tid for Caleb, er uacceptabelt.

- Nogle gange siger sådanne kommentarer mere om personen, der siger dem, end personen de handler om. Jeg har talt med Caleb et par pange, og han er ødelagt. Hans kone er højgravid med deres tredje barn, og de her ord er følelseskolde. Det er helt vildt skuffende. Han skylder ham en undskyldning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Længe sad Ewan i fredags langt efter feltet helt alene og kæmpede en hård kamp, og de seneste par dage har været alt andet en tilfredsstillende for ham. I torsdags endte han sidst.

En placering, der er langt fra resultaterne på 3. og 4. etape, hvor han hentede en tredje- og andenplads.

Han er dog en stor stjerne og har i alt fem etapesejre i Tour de France på sit cv.

Derfor vakte det også masser af opsigt, da Heulot offentligt luftede sin utilfredshed med sin sprinter.

Annonce:

- Jeg er meget skuffet over Caleb, sagde han ifølge Het Niewusblad, inden han kastede flere kritiske ord i nakken af Ewan.

- Det er ikke en måde at forlade Tour de France på. Han har hængt med hovedet, og det har jeg svært ved at sige gode ting om.

- En sand mester løfter sit hold, men det har han ikke gjort.

- Caleb kritiserede alt og alle. Holdkammerater, personale og sportsdirektører. Det stoppede ikke.

Søndag venter endnu et bjergslag i Touren. Du kan følge med i vores liveblog lige her.