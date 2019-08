Stjernes ben vækker opsigt: Inspirerende eller foruroligende?

Cykelryttere har, naturligt nok, ret veltrænede ben. Det er gerne en naturlig konsekvens af at fræse op og ned ad bjerge i Frankrig, Spanien, Italien og så videre ...

Der er dog forskel på veltrænede ben og så deciderede ... ja, hvad skal vi kalde dem? Usædvanligt veltrænede ben. Og det er i hvert fald en underspillet måde at beskrive den polske rytter Tomasz Marczynskis ben på.

Dem er han ualmindeligt glad for at vise frem på Instagram, og det er ikke noget, der er gået internettets vakse næse på forbi. Og så er det i øvrigt ikke første gang, det sker.

Hvis der er nogen, der ikke mangler superlativer til at beskrive Marczynskis stænger, så er det SBNation.

Her drages der både paralleller til et topografisk kort over Sahara-ørkenen, mens lægmusklerne åbenbart også minder om en optisk illusion af to folk, der kysser. Eller en lampe.

Det må vist være et bevis på, at man ser det, man gerne vil se.

Billedet er også blevet delt på siden Reddit, hvor en bruger kort og kort skriver:

- Jeg ved ikke, om jeg skal være inspireret eller foruroliget.

Tomasz Marczynski er dog mere end bare et par hakkede stænger. Han er også en ganske habil cykelrytter, der tørner ud for Lotto-Soudal. For dem har han kørt de tre store etapeløbløb: Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a Espana. I sidstnævnte blev det også til to etapesejre i 2017.

