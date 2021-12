Stjernesprinter skifter til hold

Supersprinteren Dylan Groenewegen stopper med øjeblikkelig virkning på det hollandske Jumbo-Visma-cykelhold.

Det meddeler holdet på sin hjemmeside. Samtidig meddeler australske Team BikeExchange på Twitter, at man er Groenewegens nye arbejdsgiver frem til og med 2024.

- Efter seks års loyal tjeneste forlader Dylan Groenewegen Jumbo-Visma, lyder det på Jumbo-Vismas hjemmeside.

- Den hollandske sprinter informerede for nylig holdet om, at han havde modtaget et sportsligt attraktivt tilbud fra et andet hold til næste sæson.

I fællesskab har parterne derfor aftalt, at deres veje lige så godt kan skilles nu, så han kan begynde på sit nye hold.

Han nåede at hente mere end 50 sejre for holdet. Blandt andet fire i Tour de France. Den ene kom på den legendariske etape på Champs-Élysées i 2017.

Groenewegen blev også hollandske mester i linjeløb. Det var i 2016.

Hos BikeExchange bliver han holdkammerat med danske Christopher Juul-Jensen.

Groenewegen gik glip af en stor del af 2020-sæsonen samt starten på 2021, da han blev tildelt en karantæne for at forårsage et voldsomt styrt under Polen Rundt i maj 2020.

I en massespurt pressede han landsmanden Fabio Jakobsen ud i barrieren, hvor Jakobsen forulykkede voldsomt og lå i koma efterfølgende.

Det kostede Groenewegen en karantæne på ni måneder med virkning fra dagen for ulykken.