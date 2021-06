Stjernesprinter ude efter alvorligt styrt i Touren

Den australske sprinter Caleb Ewan er udgået af Tour de France efter et slemt styrt på 3. etape. Det oplyser Lotto Soudal mandag aften på Twitter.

- Som følge af styrtet er Caleb tvunget til at udgå af løbet efter at have brækket sit højre kraveben, skriver Lotto Soudal.

Styrtet skete få hundrede meter fra målstregen i byen Pontivy. Caleb Ewan forsøgte at køre med om sejren, da han styrtede og hev Peter Sagan (Bora) med sig ned i faldet.

Inden styrtet på selve opløbsstrækningen havde Caleb Ewan ellers undgået to andre styrt på onsdagens rute.

Caleb Ewan lå et stykke tid på asfalten, før han fik lægehjælp, og han blev fragtet væk i en ambulance.

Inden Touren var Caleb Ewan udråbt til af de bedste sprintere i feltet og en af kandidaterne til den grønne pointtrøje.