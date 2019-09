Stod på røven i vandpyt: Kostede en VM-medalje

Mikkel Bjerg viste igen sin klasse og blev for tredje gang verdensmester i U23-rytternes enkeltstart. Men en anden dansk rytter fik næsten lige så stor opmærksomhed i målområdet ved VM i Harrogate i England.

Europamesteren Johan Price-Pejtersen kom til VM med håb om en medalje, men blev i stedet ufrivillig hovedperson i en spektakulær scene, hvor han styrtede i en gigantisk vandpyt på vejen.

- I det ene øjeblik kører jeg enkeltstart til et VM. Det næste øjeblik ligger jeg i en pool af vand.

- Jeg landede heldigvis blødt. Men det er, som om jeg har forstrakt et eller andet i højre side af foden eller anklen. Jeg havde lidt besvær med at træde fuld power, siger Johan Price-Pejtersen.

Havde det ikke været for uheldet, havde han snuppet en medalje, mener han.

- I hvert fald, hvis man kigger på, hvem der var på podiet.

- Jeg ville have svært ved at slå Mikkel uanset hvad, men de to andre tror jeg, jeg kunne have slået. Ian Garrison (sølvvinder, red.) har jeg slået markant flere gange i sæsonen, siger Johan Price-Pejtersen.

Garrisons amerikanske landsmand Brandan McNulty tog den sidste plads på det podium, som den 20-årige dansker havde håbet at skulle træde op på.

Turen i vandet betød, at han i stedet for at køre om medaljer og hæder blot koncentrerede sig om at gennemføre. Han trillede i mål som den langsomste af de 59 ryttere, der fik noteret en tid.

- Selvfølgelig skal man holde hovedet koldt og prøve at blive ved. Men ret hurtigt efter styrtet kunne jeg begynde at mærke, at det gjorde ondt, så der vidste jeg godt, at det var slut.

- Jeg tænkte, at hvis jeg kunne gennemføre, så skulle jeg også det. Det er VM, og der er mennesker, der hepper på dig. Der var ingen grund til at udgå, fordi jeg var træt af det, siger Johan Price-Pejtersen.

Også landsmanden Mathias Norsgaard er mellemfornøjet efter udfordringerne i Yorkshire.

Sidste års bronzevinder sluttede på fjerdepladsen og dermed lige uden for medaljerækkerne.

- Det er mega skuffende. Nummer fire er den første, der ikke får noget med hjem. Det betyder meget at få en medalje til et VM.

- At blive nummer fire er selvfølgelig lidt irriterende. Men jeg viste dog, at jeg er i verdenseliten på U23-niveau. At være det to år i træk kan jeg godt være stolt over, siger Mathias Norsgaard.

Landstræner Anders Lund er naturligvis en tilfreds mand efter endnu en guldmedalje til det danske talenthold.

- Jeg er meget glad på Mikkels vegne. Det var fænomenalt kørt og en historisk præstation at få et VM-hattrick i denne disciplin.

- Hans præstation må ikke stå i skyggen af, at der var nogle, der var uheldige. Vi ved, at det følger med. Specielt når forholdene er ekstreme, siger Anders Lund.

