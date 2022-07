Stolt far: - Stort af Magnus

Magnus Cort sikrede sig bjergtrøjen på Tourens 2. etape, og det var en stolt far, som Ekstra Bladet fangede på telefonen, kort efter prikkerne var en realitet

Magnus Cort (EF Education-Easypost) er bare den fjerde danske rytter til at trække den prikkede bjergtrøje over hovedet, når feltet slutter dagens etape i Nyborg.

Og det var da også en stolt far, som Ekstra Bladet fangede på telefonen, kort efter Cort havde sikret sig det tredje og sidste bjergpoint på dagens etape.

- Jeg synes, det er rigtig sjovt og en stor ting, at han har sikret sig bjergtrøjen, siger Anders Cort, som sammen med nogle venner havde taget opstilling på én af stigningerne på dagens rute.

- Vi var ude og stå på den sidste bakke lige efter mål, og Magnus nåede at se os, da han havde passeret stregen på den tredje bakke. Så det var godt. Det var sjovt.

Cort havde inden etapen proklameret, at han ville forsøge at gå i udbrud og sikre sig den prikkede bjergtrøje.

En mission som lykkedes til perfektion, da han sikrede sig det ene point på alle tre stigninger.

Far, Anders Cort, glæder sig også til at se sønnike rulle rundt i 'den rigtige bjergtrøje'.

- Det bliver skægt i morgen i Vejle, når vi skal se ham til præsentationen i den prikkede bjergtrøje. Det er jo den ægte prikkede trøje i forhold til så mange andre, siger Anders Cort, som også er sikker på at sønnike er rigtig stolt.

- Det er et minde for livet, og jeg er sikker på, at Magnus vil huske det.

Den bornholmske 'Konge af bjergene' kan se frem til sidste etape på dansk jord, hvor han uden tvivl vil blive hyldet af de mange tusinde danskere, der utvivlsomt vil finde vej til morgendagens etape.