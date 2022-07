Stolt Trine brød sammen på scenen

Jonas Vingegaards kæreste Trine blev inviteret på scenen i Tivoli, hvor hun havde svært ved at holde følelserne tilbage ovenpå næsten fire ugers strabadser i det franske

Det hele sluttede dér, hvor det startede, da Jonas Vingegaard indtog Plænen i Tivoli foran 20.000 ellevilde fans.

På scenen gjorde hans kæreste og tro følger, Trine Marie Hansen, ham selskab, og hun gav et følelsesladet interview ovenpå fire hårde uger.

- Mit hjerte hamrer helt vildt, nåede hun at udbryde, inden hun brød sammen på scenen og kiggede Jonas dybt i øjnene.

- Jeg er super, super stolt. Du er så sej. Du er en kæmpe støtte for os og et kæmpe forbillede for vores datter, sagde hun direkte henvendt til sin nykårne Tour-vinder kæreste, Jonas Vingegaard.

Det var en rørt Trine, som gav interview på Plænen i Tivoli. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den samlede Tour de France-sejr blev en realitet i søndags, da Jonas Vingegaard rullede over målstregen i Paris arm i arm med sine holdkammerater.

Kort efter kunne han kaste sig i armene på kæresten Trine og datteren Frida, og det var et følelsesladet øjeblik.

- Det var fuldstændigt fantastisk. Jonas tudede hele vejen fra mållinjen. Jeg kunne næsten ikke se ham for tårer i øjnene.

- Du var så stolt af dig selv og så glad. Det var en kæmpe, kæmpe oplevelse, sagde Trine direkte henvendt til Jonas.

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Datteren Frida har også fulgt farmand-Jonas i tykt og tyndt, og hele Danmark har været vidne til et barn, som har taget hele Tour-virakken i stiv arm.

Det var også noget, mor-Trine kunne bekræfte på scenen.

- Frida har klaret det rigtig flot. Alle med børn ved, at et roadtrip på fire uger hvor man flytter hver dag, det er hårdt, sagde Trine inden publikum brød ud i tilråb.

'Frida, Frida, Frida' blev der råbt, og Frida kvitterede da også med et lille vink fra Trines arm.

Jonas, Trine og Frida. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

