Stolt Vingegaard ville gerne have vundet foran familien

Jonas Vingegaard var pavestolt over sin andenplads på 17. etape - men han havde håbet at kunne vinde, da familien var på besøg

COL DU PORTET (Ekstra Bladet): - Sikke en etape!

Jonas Vingegaard var lige kørt ned fra toppen af benhårde Col du Portet. Den spinkle dansker havde fået lidt varmt tøj på og var et stort smil, da han stoppede hos de ventende journalister.

Forinden - blot 100 meter væk - var han stoppet for at hilse på familien, der med et stort Dannebrog var taget ned for at støtte ham.

Og selvom han var stolt over at have taget andenpladsen efter Tadej Pogacar - både på etapen og i den samlede stilling - havde han håbet på at betale familien tilbage med mere.

- Jeg er meget glad for, hvordan etapen gik. Jeg ville gerne have taget en etapesejr – min familie står lige derovre og er kommet for at se mig.

- Men andenpladsen er også rigtig godt for mig. Jeg er meget glad for det. Specielt at jeg kunne tage meget tid på Urán, sagde den 24-årige Jumbo-Visma-rytter.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Afstanden ned til Rigoberto Urán på den samlede fjerdeplads er nu på mere end halvandet minut, og podiet føles stadig mere sikkert for danskeren.

Han tog også få sekunder til Richard Carapaz, der nu er fire sekunder efter. Også selvom Ineos-kaptajnen angreb på den sidste kilometer for at knække Vingegaard.

Men det havde danskeren luret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

- Jeg havde det på fornemmelsen. For hver gang jeg kiggede tilbage – selv da vi kørte langsomt - så han ud, som om han led meget.

- Så jeg tænkte, at han helt sikkert ville angribe hårdt på et tidspunkt. Da han så angreb, kunne jeg ikke gå med. Jeg fandt bare min egen rytme, og heldigvis kunne jeg komme tilbage og blive toer, sagde Tour-debutanten, der er på vej mod den næstbedste danske præstation nogensinde i løbet.

Der resterer nu kun en enkelt bjergetape torsdag, mens der er enkeltstart lørdag.

Du kan blive meget klogere på Danmarks nye store cykelnavn og læse om hans fortid på en fiskefabrik her.