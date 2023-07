Stolte forældre: - Det er virkelig specielt

Jonas Vingegaards forældre er i Paris for at fejre, når Vingegaard for andet år i træk løber med titlen som vinder af Tour de France, og det er en vild følelse, fortæller de stolte forældre

Der blev heppet godt med fra vip-tribunen, da Jonas Vingegaard og hans Jumbo-Visma-holdkammerater kørte de sidste omgange rundt på Avenue des Champs-Élysées, inden han officielt kunne kalde sig Tour de France-vinder for anden gang.,

På tribunen på opløbsstrækningen sad nemlig et sæt stolte forældre, Claus og Karina Vingegaard Rasmussen, der de seneste dage havde opklodset autocamperen uden for Paris og til lejligheden var taget ind i centrum af Byernes By for at fejre sønnike.

Og det var med både klump i halsen og en tåre i øjenkrogen.

- Vi er ekstremt stolte, for det er sgu sjældent, at nogen gør det ... altså, der er selvfølgelig nogle, der har vundet to eller tre gange før, men jeg synes, at det er så vildt, siger farmand Claus til Ekstra Bladet.

Et sejrskys til Trine. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tåreresser

Mor Karina var helt enig, og hun glædede sig til at se sin søn på podiet - en oplevelse, hun ikke fik med, da det skete sidste år.

- Det bliver en tårepresser. Det er virkelig specielt at se ens søn stå deroppe, siger den stolte mor.

De har begge været lidt for spændte på resultatet undervejs i Touren. For modstanden fra Tadej Pogacar har været stor.

- Ja, for det har været et ordentligt battle - men han sagde inden, at han ville vinde i år. Igen, siger Karina Vingegaard Rasmussen

Far Claus har været overbevist siden start.

- Der var måske lidt tvivl, da tidsforskellen blev mindre og mindre, men når vi går ind i tredje uge, plejer han at være stærkere. Og det er det, det hele har være planlagt efter: At vinde i tredje uge. Så jeg har aldrig rigtig været nervøs.

Far Claus jubler Jonas Vingegaard op i hovedet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rådhuspandekager

De vender begge hjem mod Danmark i deres autocamper nu, og de vil være til stede under fejringen i Glyngøre på torsdag. Men nok også før.

- Jeg tror umiddelbart, at vi også skal på Rådhuspladsen og i Tivoli, siger Claus.

- Så skal I vel have en rådhuspandekage?

- Ja, det håber vi da, siger de stolte forældre i kor.