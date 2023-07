Stolte Vinge-forældre: - Vi tager et ekstra glas vin

Der var et inferno af rød-hvide danskere, der storjublede på 20. etape af årets Tour de France, hvor alle ville have et glimt af Jonas Vingegaard.

- Det er fantastisk med så mange danskere, sagde Jonas Vingegaard selv efter etapen.

Den danske stjerne kom ind som nummer tre på etapen, der blev vundet af Tadej Pogacar, men alligevel brød jublen ud på Jumbo-Visma-holdet, da danskeren trillede ned til bussen.

Han er nemlig snublende tæt på at kunne kalde sig Tour de France-vinder for andet år i træk.

'Det er rosé'

Men et sted cirka fem timer i bil fra dagens etape i franske Le Markstein sidder der tre personer, der muligvis er lidt mere stolte end alle de andre.

Far Claus, mor Karina og søster Michelle Vingegaard Rasmussen.

Fra deres hotelværelse i Paris fulgte de deres søn i aktion.

- Jeg tror, vi tager et ekstra glas vin. Vi havde egentlig snakket om, at vi skulle have champagne, men vi har ikke købt noget. Det er rosé. Det passer lige til varmen, lyder det i telefonen fra Claus til Ekstra Bladet.

- Vi har set den på TV. Det har egentlig været fint nok. Vi nyder det, for vi er sammen med Jonas’ søster.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Vilde dage

Forældrene har den seneste tid været helt tæt på deres søn, hvor de har fulgt med fra den fysiske sidelinje på hver etape.

Blandt andet ved den vilde enkeltstart og efterfølgende kongeetape.

- Det var jo to helt vilde dage, lyder det

- I dag var vi lidt mere afklarede, og vi vidste, der skulle gå rigtig meget galt, hvis han ikke skulle bevare sit forspring.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Jonas Vingegaard har i løbet af den seneste uge været vildt påpasselig med at turde sige, at han nok havde vundet.

Indtil efter dagens etape.

- Det er lidt svært at forstå, at jeg har vundet Tour de France for andet år i træk, sagde Jonas Vingegaard til TV 2 kort efter lørdagens etape.

Nu tør Jonas jo godt selv sige, at han har vundet. Tør I?

- Jeg vil næsten kalde den. Det er paradekørsel i morgen. Den er stort set hjemme, lyder det fra Claus.

Men selv om forældrene og søsteren er lidt mere tilbageholdende med at give sejren til deres søn, så ser de selvfølgelig alligevel frem til søndag.

- Vi skal ind til Paris og se etapen, og det glæder vi os vildt til.

