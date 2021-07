Stopper karrieren efter 2021

En stor mand forlader cykelsporten, når 2021 går på hæld.

Sprinteren André Greipel har således besluttet at gå på pension. Det fortæller han i en video, som hans hold, Israel Start-Up Nation, har lagt ud på Twitter.

Tidligere har André Greipel udtalt, at han ville stoppe, når hans kontrakt udløber ved udgangen af 2022, men han forkorter altså karrieren med et år.

Tyskeren blev da også 39 år fredag og kan se tilbage på en imponerende karriere, som indtil videre har budt på 158 sejre, herunder 11 i Tour de France.

Det gør ham til en af de mest vindende cykelryttere nogensinde.

- Jeg er superglad for alt, jeg har opnået med mine holdkammerater og staben omkring mig. Jeg har altid været meget glad for den støtte, jeg har fået, og jeg kunne ikke have opnået alt det, jeg har opnået, uden den støtte.

- Jeg ser mod fremtiden med stor glæde, for nu kan jeg gøre, hvad jeg vil – jeg kan lide, når jeg vil, siger André Greipel.

Den tyske sprinter, der går under tilnavnet gorillaen, indledte sin lange sejrsstime i 2008, da han vandt en etape i Post Danmark Rundt.

Tyskerens største sejre har han fejret på Champs-Élysées i Paris, hvor den mest prestigefyldte spurt blandt sprinterne udfolder sig på sidste etape af Tour de France hvert år.

På den store boulevard har han to gange kunnet strække armene i vejret som vinder - i 2015 og 2016.

André Greipel har været en del af cykelsporten i mange år, og det slutter ikke nødvendigvis, når den aktive karriere er slut.

- Jeg håber, at jeg på en eller anden måde kan blive i cykelsporten, siger André Greipel.

Tyskeren deltager i Tour de France i år, men har ikke vundet etaper. Han har søndag chancen for at tage en ny sejr på Champs-Élysées, men har ikke for alvor blandet sig i spurterne i år.

Tour-bjergkonge blev kvinde - læs mere her (+)