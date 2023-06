Stor bekymring: Væltede udover bjergside

Danske Mattias Skjelmose er tilbage i førertrøjen i World Tour-løbet Schweiz Rundt, men den flotte præstation er efterfølgende blevet overskygget af et uhyggeligt styrt.

Team Ineos-Genadiers-stjernen Magnus Sheffield styrtede nemlig på den sidste nedkørsel og fløj ifølge flere ryttere heriblandt Skjelmose udover skrænten.

- Da vi kom over toppen var det mig, Sheffield, Uran og Bardet. Vi kørte fuld gas nedad for at fange dem foran.

- I et af de første sving kørte Magnus virkelig stærkt, og han kom for langt ud. Han styrtede, og det så ud til, at han røg ud over siden på bjerget.

- Jeg håber virkelig, at han er okay. Hvis nogen har informationer om ham, vil jeg gerne høre dem, siger danskeren til pressen efter etapen.

Annonce:

Også Romain Bardet og Remco Evenepoel adresserede det forfærdelige styrt efter etapen og kritiserede, at etapen skulle slutte med en så farlig nedkørsel.

Der blev ikke vist tv-billeder af styrtet, og det gik derfor først op for folk, at Sheffield var styrtet, da rytterne, som havde set det, snakkede om det.

På Twitter har der også været stor bekymring for amerikaneren, hvor mange brugere venter på meldinger om tilstanden hos Sheffield og Gino Mäder, der også styrtede slemt på nedkørslen.

Den schweiziske Bahrian-Victorious-rytter er angiveligt blevet fløjet til hospitalet i helikopter og var ikke ved bevidsthed.

TV 2 kunne fortælle, at Sheffield var på vej på hospitalet og okay under omstændighederne, men dette er ikke blevet bekræftet fra officielle kilder.

Team Ineos-Grenadiers har bekræftet, at sidste års vinder af Post Danmark Rundt er udgået af Schweiz Rundt og vil komme med yderligere opdateringer senere.