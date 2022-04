Stor chance for triumf: Danskerne skal glæde sig

Søndag kan blive en spektakulær dag, og de danske cykelfans kan godt tillade sig at have store forventninger til de danske ryttere i søndagens Flandern Rundt. Det mener Ekstra Bladets cykelsportekspert, Michael Rasmussen

Enhver dansk cykelfans drøm.

Når verdens bedste cykelryttere søndag mødes i det belgiske endagsløb Flandern Rundt, kan det ifølge Ekstra Bladets cykelsportekspert, Michael Rasmussen, meget vel blive en dansker, som kommer først over målstregen.

- Der er god grund til at tro på dansk triumf i morgen. Favoritten, som for mig var Wout van Aert, er ude på grund af corona, så danskerne har alle muligheder for at vinde i morgen. Man kan roligt glæde sig som dansk tilskuer.

- Mulighederne for en dansk triumf bliver ikke større, siger Michael Rasmussen til Ekstra Bladet.

Sidste år var det Kasper Asgreen, som vandt Flandern Rundt, da han slog favoritten Van der Poel i sprinten.

Kan en dansker vinde igen?

Flandern Rundt er en af de såkaldte Monument-klassikere, som betyder, at løbet er et af de ældste og mest prestigefyldte endagsløb. Derfor bliver der benhård konkurrence, når løbet bliver sat i gang på søndag, hvor især fire danskere kan blande sig i det fine selskab.

- Vi bør forvente meget af de danske ryttere. De kører allesammen enormt stærkt for tiden. Hvis ikke Van der Poel vinder, så bliver det en dansker.

Rasmussen har flere danske favoritter til morgendagens løb, og peger på hele fire danskere, som kan vise sig frem i morgen.

- Mads Pedersen og Kasper Asgreen er helt åbenlyse kandidater, men man skal heller ikke afskrive Michael Valgren eller Søren Kragh-Andersen. Specielt Asgreen, som har den største motor af alle danskerne, og kan køre langt helt alene.

Tidligere på ugen er der faldet sne i Flandern, og de kølige temperaturer er også en faktor, som taler for en dansk sejr, hvor specielt sprinteren Mads Pedersen har en klar fordel, ifølge Michael Rasmussen.

- Mads P. har vejret med sig i morgen. Han har siddet og klappet i hænderne over udsigten til at køre i otte grader.

- Det er pissehamrende koldt at køre cykelløb i otte grader. Det koster meget på energikontoen, når man skal cykle i syv timer, men Mads holder bedre på varmen. Langt over halvdelen af feltet vil synes, det er hårdt.

- Det er kun de allerbedste, som kører om sejren i morgen, og i top fem finder vi i hvert fald to danskere, og det bliver Mads P. og Asgreen, og indenfor top femten tror jeg, at vi finder Valgren og Søren Kragh.

Michael Rasmussen mener, at det vil være en uhørt og usædvanlig situation for Danmark, at man har fire ryttere, som kan ende i top ti i den belgiske klassiker.

Kasper Asgreen er en af Michael Rasmussens favoritter til Flandern Rundt 2022. Her ses han til Paris - Roubaix i oktober 2021. Foto: Jonas Olufson

Den store favorit

Selvom Michael Rasmussen har store forventninger til de danske ryttere i søndagens Flandern Rundt er der stadig én rytter, som kan gøre det onde ved danskerne. Hollandske Van der Poel er manden, som danskerne skal slå, hvis det skal ende med en dansk sejr.

- Van der Poel er stadig den store favorit i løbet. Han viste forleden, at han er 100 procent klar, da han gjorde det fortrinligt i Milano - Sanremo, hvor han blev nummer tre.

- Pogacar er også med, men han er stadig ung og har ikke gjort sig de store erfaringer på brosten, selvom han fik et godt resultat forleden.