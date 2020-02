Stor dansk præstation

Danske cykelryttere brillerer i disse dage på banen ved VM i Berlin, men også på landevejen er danskerne godt kørende for tiden.

Søren Kragh Andersen leverede en stærk præstation, da han lørdag blev nummer tre i Omloop Het Nieuwsblad, der traditionelt kickstarter klassikersæsonen.

Den fynske Sunweb-rytter måtte dog se sig slået af vinderen Jasper Stuyven og Yves Lampaert, der tog andenpladsen.

De tre kørte de sidste 15 kilometer som en trio, men i den absolutte slutfase slap Kragh Andersens kræfter op, og han måtte se de to belgiere køre om sejren.

Den første halvdel af det 200 kilometer lange løb blev gennemført i trøstesløs regnvejr, men solen brød frem, da feltet nærmede sig Ninove, hvor målstregen var placeret.

Søren Kragh Andersen kørte sit første løb i 2020, men han har tydeligvis brugt vinterpausen fornuftigt.

Han sad med fremme hele dagen og kørte sig op til en stærk udbrydergruppe, hvor Lampaert og Stuyven befandt sig sammen med blandt andre Matteo Trentin.

Gruppen kørte ind på de sidste 30 kilometer med et forspring på halvandet minut til de nærmeste forfølgere.

De syv ryttere nåede også samlet hen til den berygtede brostensstigning Muur van Geraardsbergen, men så var det også slut med samarbejdet.

Lampaert og Stuyven slog hul, og Søren Kragh Andersen fulgte efter, og dermed var løbets afgørende udbrud skabt.

- Jeg var bare færdig. Jeg havde ikke mere, konstaterer Søren Kragh Andersen.

Sunweb-rytteren kørte sit første løb i 2020, men han beviste, at forårsformen er på plads.

- Jeg havde det faktisk godt og var godt kørende. Jeg begyndte med at følge nogle angreb, men tænkte, at jeg hellere ville køre selv i stedet for at følge efter hele tiden.

- Vi var en gruppe foran, der begyndte at køre rundt, og pludselig havde vi 20 sekunder. Derfra blev hullet bare større og større, siger han.

- Jeg havde ingen chance for at køre væk. Jeg kunne mærke, at de to andre var stærke, så jeg tænkte 'okay, jeg gambler, og så kan det være, at de også er kolde i spurten.'

- Jeg tror, at jeg skulle have sparet lidt på kræfterne inden, men jeg er meget godt tilfreds. Vi kørte et godt cykelløb, siger Søren Kragh Andersen.

Der er store forventninger til de danske ryttere i forårsklassikerne, og flere af dem antydede, at formen er ved at være på plads.

Michael Valgren missede det afgørende udbrud, men så ellers velkørende ud i løbet, som han vandt i 2018.

Også Kasper Asgreen og Mads Pedersen viste sig fremme flere gange undervejs.

