Stor dansk præstation

Mikkel Honoré var tæt på at tage en stor skalp lørdag.

Danskeren var en af tre ryttere, der spurtede om sejren i Clasica San Sebastian, men måtte se sig slået på stregen.

Neilson Powless (EF) var hurtigst og vandt den spanske cykelklassiker, mens Matej Mohoric (Bahrain) blev nummer to lige foran Mikkel Honoré.

Quick-Step-danskeren røg ellers kortvarigt af cyklen på en nedkørsel kort før mål, men kæmpede sig tilbage.

Den danske Tour de France-helt Jonas Vingegaard var også med og kom i mål lidt over et minut efter Honoré som nummer otte.

Løbet blev for alvor åbnet, da Mikel Landa (Bahrain) og Simon Carr (EF) angreb på Erlaitz-stigningen cirka 40 kilometer fra mål.

Carr fortsatte alene og fik skabt et hul. Briten lå længe alene i front, men cirka 25 kilometer fra mål blev han indhentet. Op bagfra kom en kvartet af ryttere, herunder Mikkel Honoré.

Den fem mand store gruppe samarbejdede, så feltet sakkede længere og længere bagud. Ved foden af dagens sidste stejle stigning, Murgil Tontorra, der startede med cirka ti kilometer tilbage, havde Honoré og co. lidt over et minuts forspring.

Det stod efterhånden klart, at frontgruppen skulle kæmpe om sejren. Neilson Powless angreb på Murgil Tontorra, og hverken Mikkel Honoré eller nogle af de andre svarede i første omgang igen.

Matej Mohoric og Honoré fik dog indhentet Powless, og trioen rundede toppen sammen.

Nu skulle det hele afgøres på de små otte kilometer ned mod målet i San Sebastian.

Her gik det galt for Mikkel Honoré. I et skarpt sving på nedkørslen røg danskeren af cyklen. Han blev på benene og var hurtigt i gang igen, men Mohoric og Powless var væk.

Honoré fik dog på imponerende vis kæmpet sig tilbage, men i spurten om sejren manglede han altså lige det sidste.