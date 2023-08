Stor dansk skuffelse

Danmark har været forvænt med et hav af medaljer i parløb de seneste år, men uden rutinerede Julie Leth som den ene del af duoen lykkedes det ikke for danskerne at opnå en topplacering ved VM i Glasgow.

Amalie Dideriksen og hendes nye makker, Ellen Klinge, sluttede på niendepladsen i løbet, hvor de det meste af tiden sad for langt tilbage til at blande sig i medaljekampen.

Sejren gik til britiske Elinor Barker og Neah Evans foran par fra Australien og Frankrig.

Kort før VM meddelte Julie Leth, at manglende form efter sygdom tvang hende til at melde afbud.

Til TV 2 sagde Leth, at man nok skulle skrue forventningerne lidt ned til det nye par, og det fik hun ret i.

Danskerne lå for langt fra fronten, når der hver tiende omgang blev uddelt point til de fem forreste nationer.

Med lidt over 50 ud af 120 omgange igen forsøgte danskerne i stedet at rykke væk for at tage en omgang på feltet og score 20 point, men modstanderne tillod det ikke.

Storbritannien og Australien skilte sig ud fra start, mens danskerne stadig søgte efter deres første point med 20 omgange tilbage.

Med 15 omgange igen gjorde Dideriksen og Klinge så et nyt forsøg på at komme væk, men kræfterne rakte ikke til mere end en lille håndfuld omgange i front, før de nærmeste forfølgere opslugte dem.

Til gengæld scorede de deres første to point, som også blev facit for den nye konstellation.

Et slemt styrt neutraliserede løbet med tre omgange igen, og da det blev sat i gang igen, fik rytterne ni omgange til at afgøre det. Briterne fik blot to point i den afgørende spurt, men det var nok til at vinde.

Tirsdag aften gælder det herrernes parløb, hvor Michael Mørkøv og Lasse Norman skal forsøge at vinde VM som duo for tredje gang i karrieren.