Stor dansk Tour-sommer venter: Det er ret unikt!

Jakob Fuglsang har kørt sig i stilling til at levere sit livs resultat denne sommer, mener Ekstra Bladets Tour-ekspert, Michael Rasmussen

Tour de France er allerede en dansk succes, før feltet overhovedet er trillet ud på de første kilometer.

Ni ryttere med dansk pas stiller lørdag til start i Bruxelles, hvilket betyder, at den danske delegation i verdens hårdeste cykelløb er steget for tredje år i træk og slår rekord.

I 1989 og 1991 deltog otte danskere, men det tal blev tirsdag overgået med udtagelsen af Michael Valgren og Lars Bak hos Dimension Data.

Sidste år var Valgren med til at sikre Magnus Cort en dansk etapesejr, og denne sommer er der igen god grund til at tro, at der kan skabes rød/hvid-eufori på de franske landeveje.

Det mener Ekstra Bladets Tour de France-ekspert, Michael Rasmussen, der peger på etapesejre som et realistisk mål for flere af de danske deltagere.

- Det er jo ret unikt med ni danskere. Tidligere har mange danskere spillet sekundære roller på eksempelvis CSC eller Saxo Bank-holdene. Men nu er de spredt godt ud, og selvom der også er arbejdsmænd iblandt, så er der også nogle, der kan have ambitioner.

- Både Kasper Asgreen, Michael Valgren og Søren Kragh er oplagte etapevindere, siger Rasmussen.

Jakob Fuglsang vandt dette forår Criterium du Dauphine for anden gang i karrieren. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Og Fuglsang? Hans Tour vil være godkendt med en placering blandt de fem bedste, vurderer eksperten, der har været imponeret over landsmandens forår.

- For første gang er der begrundet håb om, at han kan slutte på podiet. Modsat de andre år har han i denne sæson ved lejlighed vist sig at være den bedste rytter, siger Rasmussen.

Skal Fuglsang være det i Tour de France, kræver det, at alt går op i en højere enhed.

Til kaptajnens fordel taler, at han, ifølge Rasmussen, er flankeret af et forrygende Astana-mandskab, hvor især rytterne fra den iberiske halvø se stærke ud.

- Jeg har lige siddet og set det spanske mesterskab i weekenden. Luis Leon Sanchez, Girka Izagirre og Omar Fraile kører altså bare afsindig stærkt. Hvis det ikke lykkes Fuglsang at køre en god Tour, tror jeg ikke, at det skyldes holdet, siger Rasmussen.

Til gengæld kan marathon-stigningerne Col du Galibier og Val-Thorens, der ligger i slutningen af løbet, risikere at koste Astana-kaptajnen.

- Det taler imod Jakob, at han traditionelt har haft det lidt hårdt i den sidste del af Touren. Og er der hedebølge i Frankrig, bliver det heller ikke en fordel, siger han.

Kyllingens dom: Sådan bliver danskernes Tour

Søren Kragh Andersen (Sunweb)





Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

- Sidste år viste han, at han sagtens kan køre i rigtig hårdt terræn. Han kan gå efter en etapesejr i både Massif Central og Vogeserne. Det kan sagtens være en godkendt Tour, hvis han er med i finalerne, men målsætningen må være en etapesejr.

Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott)

Foto: Claus Bonnerup

- Han fremstod ret holdbar i Giroen og kan godt køre op ad bakke til husbehov. Der er klassement-forhåbninger på dette hold, så det bliver hans opgave at være 100 procent hjælperytter.

Mads Würtz Schmidt (Katusha)

Foto: Claus Bonnerup

- Det er hans første Tour, og han skal forsøge at komme med i udbrud i løbet af den første uge – for ambitionens og oplevelsens skyld.

Michael Mørkøv (Deceuninck – Quick-Step)

Foto: Ernst van Norde

- Opgaven bliver den samme, som den har været tidligere. Han skal være sidste eller næstsidste mand for Elia Viviani i spurterne, og det job plejer han at være rigtig god til.

Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick-Step)

Foto: Ernst van Norde

- I første omgang skal han køre afsindig stærkt på holdtidskørslen, hvor mandskabet kan drømme om at hente den gule trøje. Han kan ikke forvente at vinde etaper, men selv om han er debutant, vil jeg ikke blive overrasket, hvis han byder sig til.

Magnus Cort (Astana)

Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

- En meget dygtig hjælperytter, der skal holde Fuglsang til fadet. Det kan godt ske, at han får sin egen chance, men Corts problem er, at mange af de etaper, der passer ham, ligger tidligt i løbet.

Michael Valgren (Dimension Data)

Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

- Han skal køre sig i form undervejs. Det kan han formentlig godt. Han har motoren, og hvis han rammer udbruddet på Gap-etapen, kan han vinde der.

Lars Bak (Dimension Data)

Lars Bak. Foto: Claus Bonnerup

- Spørgsmålet er, om han har nogen at hjælpe, nu Cavendish ikke er med. Nizzolo er holdets sprinter, men Lars har ikke farten og styrken til at være sidste- eller næstsidste mand. Han skal først og fremmest nyde hver en meter, for det er nok hans sidste Tour,

