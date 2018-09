Stor dansk VM-skuffelse: Det slukkede i hovedet på mig

INNSBRUCK (Ekstra Bladet): Jonas Vingegaard var bedste danske bud på et godt VM-resultat, da U23-herrerne fredag kørte om guldet i Østrig.

Løbet blev dog en stor skuffelse set med danske briller, og Jonas Vingegaard måtte give fortabt på stigningen på næstsidste omgang i hjertet af Innsbruck.

- Jeg kunne egentlig godt være med stadigvæk, men så fik jeg en mekanisk defekt, der gjorde, at jeg måtte skifte cykel, og så er spillet jo bare ude. Det var helt umuligt at komme tilbage igen.

Jonas Vingegaard sluttede som nummer 64, men problemer med cyklen kan ikke tilskrives hele skylden for det dårlige resultat.

- Jeg følte ikke, at jeg var helt på toppen, men jeg føler godt, at jeg kunne have sneget den op over næstsidste omgang. Men da jeg får den defekt, så slukker det bare oven i hovedet på mig. Men jeg havde ikke jordens bedste ben i dag, det må jeg ærligt indrømme.

- Vi kan ikke være tilfredse. Jeg snakker vist på alles vegne, når jeg siger, vi er skuffede, sagde Jonas Vingegaard til pressen efter løbet.

Sindssygt hårdt løb

Den dobbelte danske verdensmester på enkeltstart, Mikkel Bjerg, forsøgte flere gange at gøre løbet hårdt med angreb undervejs.

Han ærgrede sig over, at benene og mekanikken ikke slog til hos Jonas Vingegaard.

- Det var et sindssygt hårdt cykelløb. Vi får ikke måske ikke helt det ud af det, som vi gerne vil.

- Vi følger planen og håber, at Vingegaard og Gregaard (Jonas Gregaard, red.) får lidt bedre ben. Nogle gange skal man bare lige have kørt benene lidt til, men de finder aldrig rigtig løbsfarten, og så får Vingegaard desværre en defekt på næstsidste omgang.

- Det er jo fucking ærgerligt.

Mikkel Honoré blev bedste dansker på en 21. plads, mens Mikkel Bjerg kom ind efterfølgende som nummer 37.

Mikkel Honoré sad i udbrud længe og sluttede som bedste dansker. Foto: Tariq Mikkel Khan

