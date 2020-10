Stor forvirring: Brød sammen uden grund

Mark Cavendish ønsker ikke at gå på pension endnu, selvom han søndag i tårer fortalte, at det måske var hans sidste løb som professionel cykelrytter

Mark Cavendish kunne ikke holde tårerne tilbage eller få ordene ud af munden, da han blev interviewet efter løbet Gent-Wevelgem søndag.

Her smed han bomben om, at det måske var hans sidste cykelløb i sin karriere.

Men nu er pensionen alligevel ikke planen, og onsdag satte han sig atter i sadlen for at deltage i det belgiske cykelløb Scheldeprijs.

- Jeg vil ikke stoppe. Jeg vil stadig fortsætte med at køre, slår han fast over for det belgiske sportsmagasin Sporza, som fangede Cavendish inden starten af løbet.

Frygtede aflyste løb

Søndagen følelsesladede udmelding skyldtes, at han frygtede, at der ikke ville være flere løb resten af året.

- På grund af coronavirussen er situationen meget uklar. Der var tale om, at der muligvis ikke var flere løb i år. Og fordi jeg ikke har et hold efter 2021, indså jeg pludselig, at Gent-Wevelgem måske var afslutningen på min karriere.

- Hånden på hjertet. Jeg elsker at cykle. Især her i Belgien. Her i Scheldeprijs fik jeg min første professionelle sejr, så jeg så virkelig frem til det her løb. Jeg elsker løbene i Belgien, og jeg er virkelig glad for, at det fortsætter.

Cavendish underskrev i starten af året en etårig kontrakt med holdet Bahrain McLaren, og skal derfor snart ud og lede efter en ny kontrakt igen.

Han understreger dog, at han ikke ønsker at gå på pension endnu.

Mark Cavendish er en af de beste vejsprintere, og han har haft en god cykelkarriere, hvor det blandt andet er blevet til 30 etapesejre i Tour de France.

