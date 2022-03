Stor hæder til Jørgen Leth

Den danske multikunstner Jørgen Leth fik onsdag den franske orden 'Ordre des Arts et Lettres' for sit arbejde med at fremme fransk kultur

Jørgen Leth er en mand, der i sit snart 85 år lange liv har prøvet lidt af hvert.

Onsdag kunne han så føje noget helt nyt til sit repertoire, da han på den franske ambassade i København modtog ordenen Ordre des Arts et Lettres.

Helt præcist blev han Chevalier (ridder, red.) de l'Ordre des Arts et Lettres, hvilket indikerer, at han modtager ordenens 3. rang - de to højere grader er 'Officier' og 'Commandeur'. Også filminstruktøren Thomas Vinterberg og skuespilleren Mads Mikkelsen har modtaget den orden.

Ordenen er stiftet og bliver tildelt af det franske kulturministerium, der belønner personer, der arbejder med at promovere eller fremme fransk kultur. Den blev i København overrakt af Tour de France-direktør Christian Prudhomme, der var i landet for at markere, at der nu kun er 100 dage, til Touren starter i København.

Jørgen Leth har gennem mange år næret en dyb kærlighed til Frankrig, som han har rejst tyndt med sit filmarbejde og ikke mindst Tour de France, hvor han i mange år var kommentator for TV 2 og stadig huskes for sit dynamiske samarbejde med Jørn Mader.

Leth har også haft mere end en finger med i spillet i forhold til Tourens ankomst til Danmark. Det var således ham, der speakede den promoverings-video, de danske arrangører i 2016 sendte til selskabet bag Touren, ASO, for at få Grand Départ.

Den mission lykkedes til stor glæde for Jørgen Leth, der i en meget tidlig alder fandt kærligheden til cykelsporten. I hvert fald var lille Jørgen flittig gæst hos sin onkel Erik, der i 1940'erne bestyrede Århus Cyklebane.

Derfor gik hans første store tur til udlandet med cykling for øje også til en cykelbane, da han som nyudklækket student tog på tomlen til Milano, hvor han mødte Fausto Coppi på den legendariske Vigorelli-velodrome, hvor Coppi i 1942 satte den time-rekord, der stod i 14 år.

Jørgen Leth er også vidt anerkendt for sine æstetiske cykelfilm 'Stjernerne og vandbærerne', der med fokus på Ole Ritter forklarer mekanismerne i cykelsporten samt 'En forårsdag i helvede', der handler om cykelløbet Paris-Roubaix.